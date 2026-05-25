В МОГИЛЕВСКОМ РЕГИОНЕ ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ ЧЕКИ «ЖИЛЬЕ»


16:17 25.05.2026

Решением Могилевского областного исполнительного комитета от 18 мая 2026 г. № 21-18 в регионе проиндексированы именные приватизационные чеки «Жилье».

Как сообщает Национальный правовой портал, документом установлен индекс роста стоимости строительства жилья для индексации именных приватизационных чеков «Жилье» в размере 44,482 (в настоящее время – 42,298).

Данный индекс ежеквартально рассчитывается гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основании данных государственной статистической отчетности о средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, которое строится с государственной поддержкой, за предыдущий квартал по сравнению со стоимостью его строительства на 31 декабря 1991 г.

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 6 июля 1993 г. № 2468-XІІ «Об именных приватизационных чеках Республики Беларусь» граждане и члены их семей, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, владеющие приватизационными чеками «Жилье», могут использовать их для:

уплаты паевого взноса в жилищном или жилищно-строительном кооперативе, финансирования индивидуального или коллективного жилищного строительства;

реконструкции блокированных, одноквартирных жилых домов;

долевого участия в жилищном строительстве, приобретения жилых помещений путем покупки, погашения задолженности по кредитам банков (включая выплату процентов за пользование ими) и ссудам организаций, полученным и использованным на указанные цели.

Приватизационные чеки «Жилье» не подлежат отчуждению, за исключением случаев дарения их по нотариально удостоверенному договору супругу (супруге), родителям, детям, усыновителям (удочерителям), усыновленным (удочеренным), родным братьям и сестрам, деду, бабке, внукам, перехода права собственности

Решение Могилевского областного исполнительного комитета от 9 февраля 2026 г. № 5-9 «Об индексе роста стоимости строительства жилья для индексации именных приватизационных чеков «Жилье» утратило силу.

Правовой акт вступает в силу после его официального опубликования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.05.2026
валюта курс
EUR 3.1919
USD 2.7506
RUB 3.8586
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2025 +0.0193
USD 2.7549 +0.0043
RUB 3.8547 -0.0039
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3600 3.3750
USD 2.8420 2.8450
RUB 3.8300 3.8350
подробнее

Конвертация в банках
на 25.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1785 1.1820
EUR/RUB 87.7000 88.3000
USD/RUB 74.1000 74.6993
подробнее