Экономика РБ
МАРТ ВЫНЕС ПРЕДПИСАНИЯ ТРЕМ КОМПАНИЯМ ЗА НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ РЕКЛАМЫ И ИНФОРМИРОВАНИЯ
15:01 25.05.2026
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) по результатам рассмотрения обращений граждан выявило факты недобросовестных практик со стороны коммерческих организаций.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в первом случае ведомство отреагировало на жалобы клиентов медицинского центра «ЛОДЭ». Компания не сообщала потребителям в полной мере о стоимости звонков в свой контакт-центр. Информация о том, что вызов платный, размещалась только на официальном сайте, а автоинформирование непосредственно при наборе короткого номера отсутствовало. На данный момент медицинский центр уже исполнил предписание регулятора и изменил аудиосообщение для звонящих.
Аналогичные меры по устранению нарушений были приняты в отношении рекламы услуг по визовой поддержке. Компания «ВИЗАБАЙ» разместила в интернете материалы о деятельности организации «ВИЗА БАЙ КОМ», выступая при этом официальным рекламодателем. Такая схема вводила клиентов в заблуждение относительно реального наименования фирмы, которая оказывает посреднические услуги.
Специфические нарушения законодательства коснулись и наружной рекламы в столице. Предписание МАРТ получила компания «АрниваБел», которая продвигала в Минске точку общественного питания «Шаурма». На билбордах размещались изображение курицы с ножом и слоган: «Он вылупился не для жизни, а для идеальной шаурмы». Регулятор признал данную рекламу неэтичной, поскольку она обесценивает жизнь живого существа и нарушает общепринятые нормы морали и гуманности.
