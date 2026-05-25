25.05.2026   
Экономика РБ


МАРТ ВЫНЕС ПРЕДПИСАНИЯ ТРЕМ КОМПАНИЯМ ЗА НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ РЕКЛАМЫ И ИНФОРМИРОВАНИЯ


15:01 25.05.2026

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) по результатам рассмотрения обращений граждан выявило факты недобросовестных практик со стороны коммерческих организаций.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в первом случае ведомство отреагировало на жалобы клиентов медицинского центра «ЛОДЭ». Компания не сообщала потребителям в полной мере о стоимости звонков в свой контакт-центр. Информация о том, что вызов платный, размещалась только на официальном сайте, а автоинформирование непосредственно при наборе короткого номера отсутствовало. На данный момент медицинский центр уже исполнил предписание регулятора и изменил аудиосообщение для звонящих.

Аналогичные меры по устранению нарушений были приняты в отношении рекламы услуг по визовой поддержке. Компания «ВИЗАБАЙ» разместила в интернете материалы о деятельности организации «ВИЗА БАЙ КОМ», выступая при этом официальным рекламодателем. Такая схема вводила клиентов в заблуждение относительно реального наименования фирмы, которая оказывает посреднические услуги.

Специфические нарушения законодательства коснулись и наружной рекламы в столице. Предписание МАРТ получила компания «АрниваБел», которая продвигала в Минске точку общественного питания «Шаурма». На билбордах размещались изображение курицы с ножом и слоган: «Он вылупился не для жизни, а для идеальной шаурмы». Регулятор признал данную рекламу неэтичной, поскольку она обесценивает жизнь живого существа и нарушает общепринятые нормы морали и гуманности.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.05.2026
валюта курс
EUR 3.1919
USD 2.7506
RUB 3.8586
Итоги торгов на БВФБ
на 25.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2025 +0.0193
USD 2.7549 +0.0043
RUB 3.8547 -0.0039
Курсы в банках
на 25.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3600 3.3750
USD 2.8420 2.8450
RUB 3.8300 3.8350
Конвертация в банках
на 25.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1785 1.1820
EUR/RUB 87.7000 88.3000
USD/RUB 74.1000 74.6993
