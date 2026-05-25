Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) по результатам рассмотрения обращений граждан выявило факты недобросовестных практик со стороны коммерческих организаций.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в первом случае ведомство отреагировало на жалобы клиентов медицинского центра «ЛОДЭ». Компания не сообщала потребителям в полной мере о стоимости звонков в свой контакт-центр. Информация о том, что вызов платный, размещалась только на официальном сайте, а автоинформирование непосредственно при наборе короткого номера отсутствовало. На данный момент медицинский центр уже исполнил предписание регулятора и изменил аудиосообщение для звонящих.

Аналогичные меры по устранению нарушений были приняты в отношении рекламы услуг по визовой поддержке. Компания «ВИЗАБАЙ» разместила в интернете материалы о деятельности организации «ВИЗА БАЙ КОМ», выступая при этом официальным рекламодателем. Такая схема вводила клиентов в заблуждение относительно реального наименования фирмы, которая оказывает посреднические услуги.

Специфические нарушения законодательства коснулись и наружной рекламы в столице. Предписание МАРТ получила компания «АрниваБел», которая продвигала в Минске точку общественного питания «Шаурма». На билбордах размещались изображение курицы с ножом и слоган: «Он вылупился не для жизни, а для идеальной шаурмы». Регулятор признал данную рекламу неэтичной, поскольку она обесценивает жизнь живого существа и нарушает общепринятые нормы морали и гуманности.