«Белавиа» открывает регулярные рейсы из Минска в Уфу, сообщает Telegram-канал авиакомпании.

Начиная с 24 июня, белорусский национальный перевозчик свяжет Минск со столицей Башкортостана. Новое направление станет девятым регулярным российским маршрутом в маршрутной сети авиакомпании.

Полеты будут выполняться еженедельно по средам на воздушных судах Embraer-195. Согласно расписанию, вылет из Минска запланирован на 09:30 с прибытием в Уфу в 14:20. Обратный рейс отправится в 15:20 и приземлится в белорусской столице в 16:20. Для всех аэропортов указано местное время, а общее время в пути составит около трех часов.

Продажа билетов на новое направление уже открыта. Минимальная стоимость перелета в одну сторону составляет 350 BYN, а путешествие туда и обратно обойдется от 656 BYN. Оформить проездные документы можно на официальном сайте авиакомпании, в офисах продаж и у агентов.

Уфа, известная своим восточным колоритом, фестивальной жизнью и традиционным гостеприимством, станет еще доступнее для белорусских туристов и деловых путешественников.