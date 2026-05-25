|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.05.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
БЕЛАВИА ОТКРЫВАЕТ РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ ИЗ МИНСКА В УФУ
14:52 25.05.2026
«Белавиа» открывает регулярные рейсы из Минска в Уфу, сообщает Telegram-канал авиакомпании.
Начиная с 24 июня, белорусский национальный перевозчик свяжет Минск со столицей Башкортостана. Новое направление станет девятым регулярным российским маршрутом в маршрутной сети авиакомпании.
Полеты будут выполняться еженедельно по средам на воздушных судах Embraer-195. Согласно расписанию, вылет из Минска запланирован на 09:30 с прибытием в Уфу в 14:20. Обратный рейс отправится в 15:20 и приземлится в белорусской столице в 16:20. Для всех аэропортов указано местное время, а общее время в пути составит около трех часов.
Продажа билетов на новое направление уже открыта. Минимальная стоимость перелета в одну сторону составляет 350 BYN, а путешествие туда и обратно обойдется от 656 BYN. Оформить проездные документы можно на официальном сайте авиакомпании, в офисах продаж и у агентов.
Уфа, известная своим восточным колоритом, фестивальной жизнью и традиционным гостеприимством, станет еще доступнее для белорусских туристов и деловых путешественников.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.05.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 25.05.2026
Курсы в банках
на 25.05.2026
Конвертация в банках
на 25.05.2026
Финансовая информация
в свободном доступе