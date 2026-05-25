ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.05.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


БЕЛАВИА ОТКРЫВАЕТ РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ ИЗ МИНСКА В УФУ


14:52 25.05.2026

«Белавиа» открывает регулярные рейсы из Минска в Уфу, сообщает Telegram-канал авиакомпании.

Начиная с 24 июня, белорусский национальный перевозчик свяжет Минск со столицей Башкортостана. Новое направление станет девятым регулярным российским маршрутом в маршрутной сети авиакомпании.

Полеты будут выполняться еженедельно по средам на воздушных судах Embraer-195. Согласно расписанию, вылет из Минска запланирован на 09:30 с прибытием в Уфу в 14:20. Обратный рейс отправится в 15:20 и приземлится в белорусской столице в 16:20. Для всех аэропортов указано местное время, а общее время в пути составит около трех часов.

Продажа билетов на новое направление уже открыта. Минимальная стоимость перелета в одну сторону составляет 350 BYN, а путешествие туда и обратно обойдется от 656 BYN. Оформить проездные документы можно на официальном сайте авиакомпании, в офисах продаж и у агентов.

Уфа, известная своим восточным колоритом, фестивальной жизнью и традиционным гостеприимством, станет еще доступнее для белорусских туристов и деловых путешественников.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.05.2026
валюта курс
EUR 3.1919
USD 2.7506
RUB 3.8586
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2025 +0.0193
USD 2.7549 +0.0043
RUB 3.8547 -0.0039
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3600 3.3750
USD 2.8420 2.8450
RUB 3.8300 3.8350
подробнее

Конвертация в банках
на 25.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1785 1.1820
EUR/RUB 87.7000 88.3000
USD/RUB 74.1000 74.6993
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line