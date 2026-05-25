Экономика РБ


МИНЭКОНОМИКИ: ПО ИТОГАМ 2025-ГО СЕКТОР МСП ВНОСИТ ВЫСОКИЙ ВКЛАД В ОБЩИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ


13:53 25.05.2026

Малый и средний бизнес (МСП) по итогам 2025 года продемонстрировал высокий вклад в ключевые экономические показатели Беларуси.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, по состоянию на 1 января 2026 года на долю этого сектора приходится 27,4% валового внутреннего продукта и аналогичная доля — 27,4% — в розничном товарообороте. Кроме того, субъекты МСП обеспечивают пятую часть общего объема промышленного производства и свыше 40% всей внешней торговли.

На сегодняшний день общее число граждан, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, уже превысило 1,7 миллиона человек.

Такой масштабный приток специалистов обусловлен качественной трансформацией структуры самого бизнеса, который перестал ассоциироваться исключительно с торговой деятельностью. Сегодня в топ направлений по количеству зарегистрированных организаций, помимо торговли, уверенно входят промышленность, транспортная отрасль, строительство, а также профессиональная, научная и техническая деятельность.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.05.2026
валюта курс
EUR 3.1919
USD 2.7506
RUB 3.8586
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2025 +0.0193
USD 2.7549 +0.0043
RUB 3.8547 -0.0039
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3600 3.3750
USD 2.8420 2.8450
RUB 3.8300 3.8350
подробнее

Конвертация в банках
на 25.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1785 1.1820
EUR/RUB 87.7000 88.3000
USD/RUB 74.1000 74.6993
подробнее
