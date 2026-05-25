Малый и средний бизнес (МСП) по итогам 2025 года продемонстрировал высокий вклад в ключевые экономические показатели Беларуси.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, по состоянию на 1 января 2026 года на долю этого сектора приходится 27,4% валового внутреннего продукта и аналогичная доля — 27,4% — в розничном товарообороте. Кроме того, субъекты МСП обеспечивают пятую часть общего объема промышленного производства и свыше 40% всей внешней торговли.

На сегодняшний день общее число граждан, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, уже превысило 1,7 миллиона человек.

Такой масштабный приток специалистов обусловлен качественной трансформацией структуры самого бизнеса, который перестал ассоциироваться исключительно с торговой деятельностью. Сегодня в топ направлений по количеству зарегистрированных организаций, помимо торговли, уверенно входят промышленность, транспортная отрасль, строительство, а также профессиональная, научная и техническая деятельность.