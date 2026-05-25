|25.05.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
МИНЭКОНОМИКИ: ПО ИТОГАМ 2025-ГО СЕКТОР МСП ВНОСИТ ВЫСОКИЙ ВКЛАД В ОБЩИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
13:53 25.05.2026
Малый и средний бизнес (МСП) по итогам 2025 года продемонстрировал высокий вклад в ключевые экономические показатели Беларуси.
Как сообщает пресс-служба Минэкономики, по состоянию на 1 января 2026 года на долю этого сектора приходится 27,4% валового внутреннего продукта и аналогичная доля — 27,4% — в розничном товарообороте. Кроме того, субъекты МСП обеспечивают пятую часть общего объема промышленного производства и свыше 40% всей внешней торговли.
На сегодняшний день общее число граждан, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, уже превысило 1,7 миллиона человек.
Такой масштабный приток специалистов обусловлен качественной трансформацией структуры самого бизнеса, который перестал ассоциироваться исключительно с торговой деятельностью. Сегодня в топ направлений по количеству зарегистрированных организаций, помимо торговли, уверенно входят промышленность, транспортная отрасль, строительство, а также профессиональная, научная и техническая деятельность.
