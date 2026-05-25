Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в апреле 2026 г. составила 2952,9 рубля. Об этом сообщил Национальный статкомитет.

В марте 2026 года средняя зарплата была 2975,8 рубля.

Таким образом, в апреле 2026 года она снизилась по сравнению с мартом 2026 года на 22,9 рубля.

Номинальная начисленная средняя зарплата работников Минска за апрель составила 3889,4 рубля, Минской области – 2990,0 рубля, в Гомельской – 2600,2 рубля, Гродненской – 2650,4 рубля, Брестской – 2610,2 рубля, Витебской – 2519,2 рубля, Могилевской 2472,5 рубля.

Самая большая начисленная среднемесячная заработная плата в апреле была в секторе информации и связи – 6238,5 рубля. В сфере финансовых услуг и страхования – 4751,7 рубля, профессиональной, научной и технической деятельности - 3571,6 рубля, строительства – 3722,8 рубля, промышленности – 3042,0 рубля, транспорта и логистики — 2826,4 рубля, оптовой и розничной торговли, авто/мото ремонте — 2710,0 рубля, операций с недвижимым имуществом — 2665,6 рубля, здравоохранения и соцуслуг — 2400,8 рубля, сельского, лесного и рыбного хозяйства — 2481,0 рубля, услуг по временному проживанию и питанию - 2080,3 рубля, образования — 2091,3 рубля.