Комитет госконтроля Минской области предотвратил излишние траты на текущий ремонт ряда объектов на сумму свыше 1,4 млн. рублей.

Как сообщает Telegram-канал КГК, госконтролерами проанализирована размещаемая на электронной торговой площадке сметная документация, связанная с проведением 4 процедур госзакупок на проведение ремонта ряда бюджетных объектов.

Установлено, что в локальные сметы были включены объемы работ, не соответствующие действительности. Кроме того, стоимость работ по некоторым позициям была завышена в 100 раз.

Также в сметы были включены необоснованные затраты, в том числе завышен расход строительных материалов. Например, для огрунтовки 330 кв. метров стен в локальную смету включено 99 тонн грунтовки на сумму более 650 тыс. рублей, в то время как для выполнения этих работ требовалось 99 кг грунтовки.

После вмешательства Комитета госконтроля Минской области сметы откорректированы заказчиком.

Затраты на текущий ремонт объектов без ущерба качеству уменьшены более чем на 1,4 млн. рублей. Экономия составила около 40% от первоначальной стоимости строительства.