25.05.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


КГК ПРЕДОТВРАТИЛ ЛИШНИЕ ТРАТЫ НА РЕМОНТ РЯДА ОБЕКТОВ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА BR1,4 МЛН


13:03 25.05.2026

Комитет госконтроля Минской области предотвратил излишние траты на текущий ремонт ряда объектов на сумму свыше 1,4 млн. рублей.

Как сообщает Telegram-канал КГК, госконтролерами проанализирована размещаемая на электронной торговой площадке сметная документация, связанная с проведением 4 процедур госзакупок на проведение ремонта ряда бюджетных объектов.

Установлено, что в локальные сметы были включены объемы работ, не соответствующие действительности. Кроме того, стоимость работ по некоторым позициям была завышена в 100 раз.

Также в сметы были включены необоснованные затраты, в том числе завышен расход строительных материалов. Например, для огрунтовки 330 кв. метров стен в локальную смету включено 99 тонн грунтовки на сумму более 650 тыс. рублей, в то время как для выполнения этих работ требовалось 99 кг грунтовки.

После вмешательства Комитета госконтроля Минской области сметы откорректированы заказчиком.

Затраты на текущий ремонт объектов без ущерба качеству уменьшены более чем на 1,4 млн. рублей. Экономия составила около 40% от первоначальной стоимости строительства.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.05.2026
валюта курс
EUR 3.1919
USD 2.7506
RUB 3.8586
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.1832 +0.0165
USD 2.7506 +0.0191
RUB 3.8586 -0.007
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3600 3.3750
USD 2.8420 2.8450
RUB 3.8300 3.8350
подробнее

Конвертация в банках
на 25.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1785 1.1820
EUR/RUB 87.7000 88.3000
USD/RUB 74.1000 74.6993
подробнее
