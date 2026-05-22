Экономика РБ


«МТЗ-ХОЛДИНГ» ПОЛНОСТЬЮ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПОТРЕБНОСТИ БЕЛОРУССКИХ АГРАРИЕВ В ТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКЕ


12:42 25.05.2026

Под брендом BELARUS выпускается свыше 120 моделей в более чем 200 модификациях мощностью от 5 до 550 л. с. Столь широкая линейка продукции способна полностью обеспечить потребности отечественных потребителей в современной высокоэффективной тракторной технике. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал начальник отдела маркетинговых исследований и статистики маркетинг-центра ОАО «МТЗ» Виталий Прищеп.

«Наша техника хорошо известна более чем в 100 странах мира и успешно работает как в жарких тропиках, так и в полярных регионах. При производстве учитываются особенности эксплуатации тракторов BELARUS в различных климатических условиях. В линейке предусмотрен и различный технический уровень машин — от упрощенных моделей до высокотехнологичных, специализированных модификаций. Очень важно, что мы развиваем концепцию предоставления потребителю технологии возделывания почвы и получения урожая. А это значит, что производитель готов поставить конечному потребителю любую модель с полным шлейфом необходимого ему технологического оборудования.

Кроме того, «МТЗ-ХОЛДИНГ» производит широкую гамму машин специального назначения, востребованных в лесной, коммунальной, дорожно-строительной и других отраслях», — подчеркнул Виталий Прищеп.

По его словам, в условиях усилившейся конкуренции со стороны китайских и индийских производителей МТЗ сохраняет лидерские позиции по производству и реализации колесных сельскохозяйственных тракторов на территории СНГ. Удельный вес техники BELARUS в общем производстве колесных тракторов заводами СНГ составляет не менее 75 %. На внутреннем рынке продажи отечественных тракторов стабильно превышают 90%. Более 92 % техники, выпускаемой предприятиями «МТЗ-ХОЛДИНГА», уходит на экспорт, благодаря чему Беларусь сегодня входит в ТОП-15 стран-экспортеров тракторов в мире.

«Потребителей привлекает прежде всего надежность нашей техники в эксплуатации, простота в управлении, доступность ее технического обслуживания. При этом по уровню мощности, экономичности, весовым параметрам, сроку эксплуатации белорусские модели исполнены на уровне мирового тракторостроения», — добавил специалист.

Основу реализации техники холдинга в Беларуси составляют универсально-пропашные тракторы мощностью от 80 до 130 л. с., а также тракторы общего назначения мощностью от 155 до 355 л. с. В личных подсобных хозяйствах нашей страны пользуются популярностью компактные и маневренные мотоблоки и минитракторы.
