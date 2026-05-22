Аграрии Беларуси успешно завершают основную фазу весенней посевной кампании.

По оперативным данным Минсельхозпрода на 25 мая 2026 года, план по севу яровых культур выполнен практически полностью — более чем на 99%. Из запланированных 2 миллионов 311 тысяч гектаров фактически засеяно 2 миллиона 296 тысяч.

Лидером по темпам работ стала Брестская область, где план перевыполнен и составил 101% (437 тыс. га). В Гродненской и Минской областях засеяно 100% (331 тыс. га) и почти 100% (499 тыс. га) площадей соответственно. Незначительно отстают Гомельская область с результатом 98% (409 тыс. га), Витебская — 97% (295 тыс. га) и Могилевская — 95% (325 тыс. га).

Высокие результаты демонстрирует и сев ключевых кормовых и продовольственных культур. Так, площади под кукурузу заняли 1 миллион 271 тысячу гектаров, что составляет 99% от плана. Посадка картофеля также выполнена на уровне почти 100% (около 22 тыс. га), причем Могилевская (109%) и Гродненская (104%) области заметно перевыполнили свои графики. Сев овощных культур выполнен на 90% (7 тыс. га), гречихи — на 85% (12 тыс. га), а проса — на 64% (более 5 тыс. га).

Успешному ходу кампании способствовала качественная подготовка почвы. Под яровой сев внесено 47 миллионов тонн органических удобрений, что составляет 84% от вывезенного объема. Накопление минеральных удобрений превысило плановые показатели и достигло 103% (865 тыс. тонн действующего вещества).

Параллельно с завершением сева в республике активно разворачиваются «зеленая» жатва и заготовка кормов. Первым укосом уже скошено 144 тысячи гектаров трав, или 10% от намеченного объема. На данный момент убрано 63% от скошенных площадей. В закрома страны заложено 700 тысяч тонн сенажа (около 5% от плана) и 135 тысяч тонн силоса (1%). В целом заготовлено 223 тысячи тонн кормовых единиц травяных кормов, что составляет 2% от общей потребности на предстоящую зимовку.