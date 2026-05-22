25.05.2026   
ЕАБР: ЭКОНОМИКА БЕЛАРУСИ ВЕРНУЛАСЬ К РОСТУ


12:02 25.05.2026

Экономика Беларуси вернулась к росту. В январе–апреле 2026 г. ВВП увеличился на 0,2% после снижения на 0,4% в январе–марте.

По мнению аналитиков Евразийского банка развития, основную поддержку оказал потребительский спрос: розничный товарооборот вырос на 6,2% . Ситуация в инвестициях постепенно улучшается. Снижение объема строительных работ замедлилось до 2,8% в январе–апреле после 4,2% в январе–марте. Инвестиции в основной капитал сократились на 0,6% после снижения на 3,0%, чему способствовало увеличение вложений в оборудование на 6,7% .

«Сдерживающим фактором остается промышленность: выпуск сократился на 2,5%. Повышение потребительской активности, восстановление инвестиций и улучшение динамики в строительстве формируют условия для ускорения роста ВВП во II кв. 2026 г.», - говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.05.2026
валюта курс
EUR 3.1919
USD 2.7506
RUB 3.8586
Итоги торгов на БВФБ
на 22.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.1832 +0.0165
USD 2.7506 +0.0191
RUB 3.8586 -0.007
Курсы в банках
на 25.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3600 3.3750
USD 2.8420 2.8450
RUB 3.8300 3.8350
Конвертация в банках
на 25.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1785 1.1820
EUR/RUB 87.7000 88.3000
USD/RUB 74.1000 74.6993
