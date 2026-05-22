Экономика Беларуси вернулась к росту. В январе–апреле 2026 г. ВВП увеличился на 0,2% после снижения на 0,4% в январе–марте.

По мнению аналитиков Евразийского банка развития, основную поддержку оказал потребительский спрос: розничный товарооборот вырос на 6,2% . Ситуация в инвестициях постепенно улучшается. Снижение объема строительных работ замедлилось до 2,8% в январе–апреле после 4,2% в январе–марте. Инвестиции в основной капитал сократились на 0,6% после снижения на 3,0%, чему способствовало увеличение вложений в оборудование на 6,7% .

«Сдерживающим фактором остается промышленность: выпуск сократился на 2,5%. Повышение потребительской активности, восстановление инвестиций и улучшение динамики в строительстве формируют условия для ускорения роста ВВП во II кв. 2026 г.», - говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).