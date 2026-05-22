МИНЭКОНОМИКИ: В БЕЛАРУСИ СОЗДАНЫ УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТОРАМИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ


10:22 25.05.2026

В Беларуси созданы благоприятные условия для реализации инвесторами перспективных проектов. Об этом заявила 22 мая 2026 года заместитель министра экономики Алеся Абраменко в ходе пленарного заседания ХХ Гомельского экономического форума-2026, сообщает пресс-служба экономического ведомства.

Заместитель руководителя Министерства напомнила о новых инструментах инвестиционного законодательства, направленных на стимулирование реализации инвестпроектов в нашей стране: инвестиционный договор, специнвестиционный договор, преференциальный инвестиционный проект, а также бюджетные трансферты на возмещение капитальных затрат в связи с успешной реализацией инвестпроектов.

Алеся Абраменко отметила, что при совершенствовании инвестиционного законодательства учитывались как внутренние задачи развития, так и опыт стран‑партнеров: «В частности, при внедрении специальных инвестиционных договоров мы опирались на схожие российские механизмы специнвестконтрактов и офсетных контрактов в госзакупках».

Заместитель министра экономики подчеркнула, что работа по защите прав и гарантий инвесторов ведется не только на национальном уровне, но и в рамках международных объединений с участием нашей страны.

«Договор о Евразийском экономическом союзе содержит положения, направленные на обеспечение равных условий и гарантий для инвесторов. В рамках Союзного государства практически на постоянной основе совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации реализуются практические мероприятия, призванные содействовать взаимным инвестициям», - обозначила Алеся Абраменко.

Замглавы экономического ведомства также рассказала о первых результатах применения инструментов обновленного инвестиционного законодательства в стране.

«Заключено три крупнейших инвестдоговора на 2,6 миллиарда рублей. Одобрены 36 преференциальных проектов с общим объемом инвестиций почти 2 миллиарда рублей. Гомельская область пока здесь представлена не активно, лишь один префпроект.

Рассчитываем, что сегодняшний форум придаст импульс реализации большего числа инвестпроектов на гостеприимной Гомельщине», - резюмировала Алеся Абраменко.

Рабочий день замминистра экономики продолжился посещением СЭЗ «Гомель-Ратон» и Гомельского территориального отдела по санации и банкротству. С руководством администрации обсуждались результаты работы и перспективные планы развития, а с коллегами рассматривались вопросы оказания методологической помощи исполкомам в предупреждении несостоятельности.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.05.2026
валюта курс
EUR 3.1919
USD 2.7506
RUB 3.8586
Итоги торгов на БВФБ
на 22.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.1832 +0.0165
USD 2.7506 +0.0191
RUB 3.8586 -0.007
Курсы в банках
на 25.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3600 3.3750
USD 2.8420 2.8450
RUB 3.8300 3.8350
Конвертация в банках
на 25.05.2026