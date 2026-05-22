25.05.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
МИНЭКОНОМИКИ: В БЕЛАРУСИ СОЗДАНЫ УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТОРАМИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ
10:22 25.05.2026
В Беларуси созданы благоприятные условия для реализации инвесторами перспективных проектов. Об этом заявила 22 мая 2026 года заместитель министра экономики Алеся Абраменко в ходе пленарного заседания ХХ Гомельского экономического форума-2026, сообщает пресс-служба экономического ведомства.
Заместитель руководителя Министерства напомнила о новых инструментах инвестиционного законодательства, направленных на стимулирование реализации инвестпроектов в нашей стране: инвестиционный договор, специнвестиционный договор, преференциальный инвестиционный проект, а также бюджетные трансферты на возмещение капитальных затрат в связи с успешной реализацией инвестпроектов.
Алеся Абраменко отметила, что при совершенствовании инвестиционного законодательства учитывались как внутренние задачи развития, так и опыт стран‑партнеров: «В частности, при внедрении специальных инвестиционных договоров мы опирались на схожие российские механизмы специнвестконтрактов и офсетных контрактов в госзакупках».
Заместитель министра экономики подчеркнула, что работа по защите прав и гарантий инвесторов ведется не только на национальном уровне, но и в рамках международных объединений с участием нашей страны.
«Договор о Евразийском экономическом союзе содержит положения, направленные на обеспечение равных условий и гарантий для инвесторов. В рамках Союзного государства практически на постоянной основе совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации реализуются практические мероприятия, призванные содействовать взаимным инвестициям», - обозначила Алеся Абраменко.
Замглавы экономического ведомства также рассказала о первых результатах применения инструментов обновленного инвестиционного законодательства в стране.
«Заключено три крупнейших инвестдоговора на 2,6 миллиарда рублей. Одобрены 36 преференциальных проектов с общим объемом инвестиций почти 2 миллиарда рублей. Гомельская область пока здесь представлена не активно, лишь один префпроект.
Рассчитываем, что сегодняшний форум придаст импульс реализации большего числа инвестпроектов на гостеприимной Гомельщине», - резюмировала Алеся Абраменко.
Рабочий день замминистра экономики продолжился посещением СЭЗ «Гомель-Ратон» и Гомельского территориального отдела по санации и банкротству. С руководством администрации обсуждались результаты работы и перспективные планы развития, а с коллегами рассматривались вопросы оказания методологической помощи исполкомам в предупреждении несостоятельности.
