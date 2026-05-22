В Гомеле откроется фирменный магазин детской профилактической обуви IDZI, сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.

Новый торговый объект заработает уже с 1 июня на базе Гомельского филиала Белорусского протезно-ортопедического восстановительного центра (БПОВЦ) Министерства труда и соцзащиты по адресу: ул. Владимирова, 8А.

Презентация линейки бренда состоялась на Гомельском экономическом форуме в рамках выставки «Гомельская область — развитие и партнерство». Экспозицию отечественного производителя посетили губернатор региона Иван Крупко, представители международных делегаций, а также жители и гости областного центра.

Как сообщил заместитель генерального директора БПОВЦ Андрей Войтик, открытие магазина сделает качественную продукцию предприятия еще доступнее для гомельчан. При этом для горожан, которые предпочитают делать покупки онлайн через официальный сайт idzi.by, будет организована бесплатная доставка.

Продукция марки IDZI разработана для профилактики и лечения нарушений опорно-двигательного аппарата у детей и подростков. Главным преимуществом бренда является тесное сотрудничество собственных врачей травматологов-ортопедов с технологами и модельерами. Обувь успешно прошла проверку на соответствие государственным стандартам, что гарантирует правильное формирование свода стопы и поддержку осанки с раннего детства.

Покупателям предложат широкий ассортимент из более чем 35 моделей от 23 до 43 размера по демократичным ценам. Так, стоимость летней обуви составит около 110 рублей, демисезонной — 130 рублей, а зимней — порядка 160 рублей. На сегодняшний день бренд «IDZI» уже завоевал доверие потребителей и успешно реализуется в 34 торговых объектах по всей республике.