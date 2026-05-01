22.05.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


БЕЛАВИА ВОЗОБНОВИЛА ПОЛЕТНУЮ ПРОГРАММУ В ОАЭ


16:25 22.05.2026

Авиакомпания «Белавиа» вновь выполняет регулярные рейсы в Дубай, сообщает пресс-служба национального авиаперевозчика.

«Боинг 737-8» вылетел ранним утром, успешно приземлился в международном аэропорту Дубая, а сейчас направляется обратно в Минск.

«На начальном этапе рейсы запланированы 2 раза в неделю: по вторникам и пятницам. В июле, по мере повышения спроса, частота полетов будет увеличиваться», - отметили в авиакомпании.

Напомним: «Белавиа» приостанавливала полеты в Дубай в связи с событиями на Ближнем Востоке.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.05.2026
валюта курс
EUR 3.1919
USD 2.7506
RUB 3.8586
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.1832 +0.0165
USD 2.7506 +0.0191
RUB 3.8586 -0.007
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3400 3.3590
USD 2.8250 2.8350
RUB 3.8350 3.8370
подробнее

Конвертация в банках
на 22.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1785 1.1860
EUR/RUB 87.2000 87.5000
USD/RUB 73.7000 73.9900
подробнее
