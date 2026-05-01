Авиакомпания «Белавиа» вновь выполняет регулярные рейсы в Дубай, сообщает пресс-служба национального авиаперевозчика.

«Боинг 737-8» вылетел ранним утром, успешно приземлился в международном аэропорту Дубая, а сейчас направляется обратно в Минск.

«На начальном этапе рейсы запланированы 2 раза в неделю: по вторникам и пятницам. В июле, по мере повышения спроса, частота полетов будет увеличиваться», - отметили в авиакомпании.

Напомним: «Белавиа» приостанавливала полеты в Дубай в связи с событиями на Ближнем Востоке.