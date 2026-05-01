22.05.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
БЕЛАВИА ВОЗОБНОВИЛА ПОЛЕТНУЮ ПРОГРАММУ В ОАЭ
16:25 22.05.2026
Авиакомпания «Белавиа» вновь выполняет регулярные рейсы в Дубай, сообщает пресс-служба национального авиаперевозчика.
«Боинг 737-8» вылетел ранним утром, успешно приземлился в международном аэропорту Дубая, а сейчас направляется обратно в Минск.
«На начальном этапе рейсы запланированы 2 раза в неделю: по вторникам и пятницам. В июле, по мере повышения спроса, частота полетов будет увеличиваться», - отметили в авиакомпании.
Напомним: «Белавиа» приостанавливала полеты в Дубай в связи с событиями на Ближнем Востоке.
