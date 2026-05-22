МТС усиливает технологическую базу для развития цифровой экономики. Компания существенно нарастила собственную сеть NB-IoT — ключевую инфраструктуру для «интернета вещей».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, введено в строй порядка 200 базовых станций, а всего за минувший и текущий годы сеть фактически удвоилась.

NB-IoT — выделенный стандарт связи для обмена малым объемом данных между «умными» устройствами. Сеть функционирует независимо от 2G, 3G, 4G и 5G, обладает высокой проникающей способностью, а данные надежно шифруются. Одна базовая станция способна обслуживать десятки тысяч датчиков, работающих до 10 лет от одного аккумулятора, что существенно превосходит возможности традиционно используемой сети 2G, которая постепенно выводится операторами связи по всему миру из эксплуатации.

В этом году основной фокус делается на городской черте. Сеть NB-IoT МТС уже охватывает почти все районные центры и другие города страны. Благодаря удвоению инфраструктуры «интернета вещей» создаются условия для автоматизации в самых разных отраслях:

• Коммунальное хозяйство: автоматический сбор показаний счетчиков воды, тепла и газа, контроль освещения и работы городской инфраструктуры.

• Промышленность и транспорт: удаленный мониторинг оборудования, контроль логистики и сохранности грузов, отслеживание техники в реальном времени.

• Сельское хозяйство: контроль микроклимата в хранилищах, мониторинг техники на полях, автоматизация процессов в хозяйствах.

• Безопасность: автономные сигнализации, датчики протечки и задымления, видеонаблюдение.

«Развитие сети NB-IoT — это наш вклад в цифровизацию реального сектора экономики. Усиливая инфраструктуру, мы создаем технологическую основу для внедрения "интернета вещей“ в городах и на селе. Это помогает бизнесу автоматизировать процессы, а государственным организациям — повышать качество услуг и эффективность управления», — отметили в МТС.

МТС предлагает партнерам решения под разные задачи на базе NB-IoT.