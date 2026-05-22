22.05.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МТС НАРАЩИВАЕТ ИНФРАСТРУКТУРУ «ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ» В БЕЛАРУСИ


14:02 22.05.2026

МТС усиливает технологическую базу для развития цифровой экономики. Компания существенно нарастила собственную сеть NB-IoT — ключевую инфраструктуру для «интернета вещей».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, введено в строй порядка 200 базовых станций, а всего за минувший и текущий годы сеть фактически удвоилась.

NB-IoT — выделенный стандарт связи для обмена малым объемом данных между «умными» устройствами. Сеть функционирует независимо от 2G, 3G, 4G и 5G, обладает высокой проникающей способностью, а данные надежно шифруются. Одна базовая станция способна обслуживать десятки тысяч датчиков, работающих до 10 лет от одного аккумулятора, что существенно превосходит возможности традиционно используемой сети 2G, которая постепенно выводится операторами связи по всему миру из эксплуатации.

В этом году основной фокус делается на городской черте. Сеть NB-IoT МТС уже охватывает почти все районные центры и другие города страны. Благодаря удвоению инфраструктуры «интернета вещей» создаются условия для автоматизации в самых разных отраслях:

• Коммунальное хозяйство: автоматический сбор показаний счетчиков воды, тепла и газа, контроль освещения и работы городской инфраструктуры.

• Промышленность и транспорт: удаленный мониторинг оборудования, контроль логистики и сохранности грузов, отслеживание техники в реальном времени.

• Сельское хозяйство: контроль микроклимата в хранилищах, мониторинг техники на полях, автоматизация процессов в хозяйствах.

• Безопасность: автономные сигнализации, датчики протечки и задымления, видеонаблюдение.

«Развитие сети NB-IoT — это наш вклад в цифровизацию реального сектора экономики. Усиливая инфраструктуру, мы создаем технологическую основу для внедрения "интернета вещей“ в городах и на селе. Это помогает бизнесу автоматизировать процессы, а государственным организациям — повышать качество услуг и эффективность управления», — отметили в МТС.

МТС предлагает партнерам решения под разные задачи на базе NB-IoT. Подробнее про IoT-инструменты для бизнеса можно узнать на сайте компании.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.05.2026
валюта курс
EUR 3.1760
USD 2.7315
RUB 3.8656
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.1832 +0.0165
USD 2.7506 +0.0191
RUB 3.8586 -0.007
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3400 3.3590
USD 2.8250 2.8350
RUB 3.8350 3.8370
подробнее

Конвертация в банках
на 22.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1785 1.1860
EUR/RUB 87.2000 87.5000
USD/RUB 73.7000 73.9900
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
