ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.05.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МИНЭКОНОМИКИ: СНИЖАЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО НОВЫХ ДЕЛ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И БАНКРОТСТВЕ


13:08 22.05.2026

Департамент по санации и банкротству подвел итоги применения процедур несостоятельности и банкротства в первом квартале 2026 года, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Замдиректора Департамента Мария Покало, комментируя результаты исследования, отметила следующие тенденции:

снизилось количество субъектов хозяйствования, в отношении которых экономическими судами открываются дела о несостоятельности и банкротстве. В январе-марте открыто более чем на 40 % меньше дел, чем в 1-м квартале прошлого года;

свыше половины от общего количества дел открыто в столице, наименьшее – в Витебском и Могилевском регионах;

количество незавершенных дел о несостоятельности и банкротстве по состоянию на 1 апреля почти на 20% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;

средний срок ликвидационного производства в делах о банкротстве снизился в Гродненской области – на 4,4 месяца, Могилевской области – на 1,3 месяца.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.05.2026
валюта курс
EUR 3.1760
USD 2.7315
RUB 3.8656
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.1667 +0.0079
USD 2.7315 +0.0011
RUB 3.8656 +0.006
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3400 3.3590
USD 2.8250 2.8350
RUB 3.8350 3.8370
подробнее

Конвертация в банках
на 22.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1785 1.1860
EUR/RUB 87.2000 87.5000
USD/RUB 73.7000 73.9900
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте