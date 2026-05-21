Департамент по санации и банкротству подвел итоги применения процедур несостоятельности и банкротства в первом квартале 2026 года, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Замдиректора Департамента Мария Покало, комментируя результаты исследования, отметила следующие тенденции:

снизилось количество субъектов хозяйствования, в отношении которых экономическими судами открываются дела о несостоятельности и банкротстве. В январе-марте открыто более чем на 40 % меньше дел, чем в 1-м квартале прошлого года;

свыше половины от общего количества дел открыто в столице, наименьшее – в Витебском и Могилевском регионах;

количество незавершенных дел о несостоятельности и банкротстве по состоянию на 1 апреля почти на 20% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;

средний срок ликвидационного производства в делах о банкротстве снизился в Гродненской области – на 4,4 месяца, Могилевской области – на 1,3 месяца.