|22.05.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
МИНЭКОНОМИКИ: СНИЖАЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО НОВЫХ ДЕЛ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И БАНКРОТСТВЕ
13:08 22.05.2026
Департамент по санации и банкротству подвел итоги применения процедур несостоятельности и банкротства в первом квартале 2026 года, сообщает пресс-служба Минэкономики.
Замдиректора Департамента Мария Покало, комментируя результаты исследования, отметила следующие тенденции:
снизилось количество субъектов хозяйствования, в отношении которых экономическими судами открываются дела о несостоятельности и банкротстве. В январе-марте открыто более чем на 40 % меньше дел, чем в 1-м квартале прошлого года;
свыше половины от общего количества дел открыто в столице, наименьшее – в Витебском и Могилевском регионах;
количество незавершенных дел о несостоятельности и банкротстве по состоянию на 1 апреля почти на 20% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;
средний срок ликвидационного производства в делах о банкротстве снизился в Гродненской области – на 4,4 месяца, Могилевской области – на 1,3 месяца.
