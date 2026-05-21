В Беларуси более 80 тысяч граждан формируют дополнительную накопительную пенсию в компании «Стравита».

Как сообщает пресс-служба Минфина, с начала 2026 года число участников программы увеличилось на 13,3 тысячи человек, а 330 граждан уже начали получать свои первые дополнительные выплаты.

Такой приток участников специалисты связывают с высокой эффективностью механизма «3+3», при котором к личным взносам работника подключается софинансирование со стороны работодателя. При этом эксперты напоминают: для формирования весомого капитала начинать накопления лучше всего на старте карьерного пути или как минимум за 20–30 лет до наступления пенсионного возраста.

Стать участником программы и начать заботиться о своем будущем можно всего за два простых шага. Сначала необходимо заключить договор в офисе или онлайн на официальном сайте «Стравиты», а затем передать в бухгалтерию по месту работы копию страхового свидетельства вместе с заявлением об удержании взносов.