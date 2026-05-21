22.05.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


БОЛЕЕ 80 ТЫСЯЧ БЕЛОРУСОВ УЖЕ КОПЯТ НА ВТОРУЮ ПЕНСИЮ С ПОМОЩЬЮ ГОСПРОГРАММЫ


12:30 22.05.2026

В Беларуси более 80 тысяч граждан формируют дополнительную накопительную пенсию в компании «Стравита».

Как сообщает пресс-служба Минфина, с начала 2026 года число участников программы увеличилось на 13,3 тысячи человек, а 330 граждан уже начали получать свои первые дополнительные выплаты.

Такой приток участников специалисты связывают с высокой эффективностью механизма «3+3», при котором к личным взносам работника подключается софинансирование со стороны работодателя. При этом эксперты напоминают: для формирования весомого капитала начинать накопления лучше всего на старте карьерного пути или как минимум за 20–30 лет до наступления пенсионного возраста.

Стать участником программы и начать заботиться о своем будущем можно всего за два простых шага. Сначала необходимо заключить договор в офисе или онлайн на официальном сайте «Стравиты», а затем передать в бухгалтерию по месту работы копию страхового свидетельства вместе с заявлением об удержании взносов.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.05.2026
валюта курс
EUR 3.1760
USD 2.7315
RUB 3.8656
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.1667 +0.0079
USD 2.7315 +0.0011
RUB 3.8656 +0.006
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3400 3.3590
USD 2.8250 2.8350
RUB 3.8350 3.8370
подробнее

Конвертация в банках
на 22.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1785 1.1860
EUR/RUB 87.2000 87.5000
USD/RUB 73.7000 73.9900
подробнее
