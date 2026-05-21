Cтимулируем бизнес реализовывать востребованные проекты в малых городах и сельской местности. Об этом сообщил министр экономики Юрий Чеботарь во время рабочей поездки в Ивьевский район Гродненской области, передает пресс-служба экономического ведомства.

На площадке райисполкома руководитель Министерства провел личный прием граждан, а также встретился с представителями малого бизнеса региона. Ряд участников встречи уже воспользовались упрощенным механизмом перехода из ИП в юрлицо. Министр обсудил с бизнесменами интересующие их вопросы и предложения, рассказал об имеющихся возможностях для роста.

«В Ивьевском районе нет промышленных гигантов, зато есть активные инновационно мыслящие люди, которые создали свое дело и успешно его развивают. Для Минэкономики важна эффективная обратная связь с такими предпринимателями. Ваши предложения помогают нам совершенствовать законодательство в интересах государства и бизнеса, внедрять новые инструменты и инициативы», – отметил Юрий Чеботарь.

Рабочий день Министра продолжился встречей с трудовым коллективом ООО «ЛидаТехмаш». Предприятие увеличивает объемы производства и продаж, активно участвует в импортозамещении, расширяя ассортимент выпускаемой продукции.

«Для того, чтобы предприятия могли максимально оперативно и с минимальными издержками реализовать свои бизнес-идеи действуют инструменты инвестиционного законодательства, доступные кредитные продукты «Региональной инициативы» и другие механизмы.

Наша цель – стимулировать компании генерировать и реализовать новые востребованные проекты в малых городах и сельской местности для укрепления их экономического потенциала и повышения привлекательности для жизни», – подчеркнул Юрий Чеботарь.

В завершение рабочего визита глава экономического ведомства ознакомился с результатами инвестиционной работы ряда местных предприятий, обсудил с их руководителями стратегии дальнейшего развития.

На ООО «Ресайклинг Пласт» успешно реализован значимый для района импортозамещающий проект по переработке полимерных отходов и производству пластиковых гранул, полиэтиленовой пленки и других видов продукции. Внедренная технология является экологически чистой и безопасной для окружающей среды.

В перспективных планах ООО «ЭкоранПро» – нарастить объемы выпуска резиновой плитки, покрытий для детских площадок и спортивных сооружений, а ООО «Росхольц» – экомебели.

Министр также посетил УП «Лаздуны-Агро», где ознакомился с ходом строительства профилактория для телят.