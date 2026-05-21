Гомельские таможенники пресекли попытку незаконного перемещения из России нескольких партий товаров народного потребления иностранного производства, сведения об уплате таможенных платежей за которые при ввозе на территорию ЕАЭС отсутствовали.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, так, при проведении специального мероприятия на белорусско-российском участке границы таможенники остановили пассажирский автобус «Гомель-Москва-Гомель», в котором и находились товары.

18 гомельских индивидуальных предпринимателей и еще два гражданина, в том числе водитель автобуса, намеревались без каких-либо документов ввезти в общей сложности более 9 тыс. единиц одежды и обуви общей стоимостью около 270 тыс. рублей. Товары планировали реализовать на рынках г. Гомеля.

В отношении всех нарушителей начаты административные процессы по ст. 13.12 КоАП Республики Беларусь. Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения.