ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.05.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ГОМЕЛЬСКАЯ ТАМОЖНЯ ВЫЯВИЛА СХЕМУ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ


11:33 22.05.2026

Гомельские таможенники пресекли попытку незаконного перемещения из России нескольких партий товаров народного потребления иностранного производства, сведения об уплате таможенных платежей за которые при ввозе на территорию ЕАЭС отсутствовали.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, так, при проведении специального мероприятия на белорусско-российском участке границы таможенники остановили пассажирский автобус «Гомель-Москва-Гомель», в котором и находились товары.

18 гомельских индивидуальных предпринимателей и еще два гражданина, в том числе водитель автобуса, намеревались без каких-либо документов ввезти в общей сложности более 9 тыс. единиц одежды и обуви общей стоимостью около 270 тыс. рублей. Товары планировали реализовать на рынках г. Гомеля.

В отношении всех нарушителей начаты административные процессы по ст. 13.12 КоАП Республики Беларусь. Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.05.2026
валюта курс
EUR 3.1760
USD 2.7315
RUB 3.8656
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.1667 +0.0079
USD 2.7315 +0.0011
RUB 3.8656 +0.006
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3350 3.3400
USD 2.8200 2.8250
RUB 3.8350 3.8370
подробнее

Конвертация в банках
на 22.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1785 1.1885
EUR/RUB 87.0000 87.1500
USD/RUB 73.5000 73.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте