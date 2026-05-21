Масштабное обновление главного корпуса Белорусского государственного университета, внесенного в Государственный список историко-культурных ценностей, продолжается в плановом режиме, сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой».

Главная задача масштабного проекта — полностью модернизировать внутреннюю инфраструктуру старейшего вуза страны, сохранив при этом его уникальный исторический фасад. Сейчас на объекте задействовано около 80 опытных специалистов генподрядного филиала СУ-199 стройтреста № 35.

Основные усилия строителей в данный момент сосредоточены в блоке А, который выходит на проспект Независимости. На этом участке демонтажные работы уже практически завершены, а кровля полностью заменена. В центральном холле корпуса с помощью малогабаритной техники идет вскрытие старых бетонных полов под будущую заливку новых стяжек. На пяти этажах здания рабочие уже возвели новые межкомнатные перегородки и укрепили стены методом торкретирования.

Параллельно с черновой отделкой в блоке А стартовало обновление инженерных коммуникаций. Профильные специалисты ведут монтаж систем вентиляции, водоснабжения и канализации, а также прокладывают новые электрические и слаботочные сети. Ожидается, что уже в июне строительные бригады перейдут к массовому оштукатуриванию стен и устройству напольных покрытий.

Не менее активно процессы продвигаются и в блоке Б, фасад которого обращен во внутренний дворик БГУ. Здесь рабочие продолжают демонтаж отслуживших элементов и усиление несущих конструкций. Прямо сейчас кровельщики монтируют новую крышу: идет полная замена старого фальцевого покрытия, деревянной обрешетки и слуховых окон.