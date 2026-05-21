Аграрии Беларуси вышли на финальную стадию весенних полевых работ.

По оперативным данным Минсельхозпрода, на 22 мая 2026 года, яровые культуры посеяны на площади 2 миллиона 244 тысячи гектаров. Это составляет 97% от общего запланированного клина, который в текущем году равен 2 миллионам 294 тысячам гектаров. Параллельно с севом специалисты активно занимаются повышением плодородия почв. Под урожай яровых уже внесено более 46 миллионов тонн органических удобрений, что составляет 84% от всего объема, вывезенного на поля.

Регионы демонстрируют высокую слаженность работы, а некоторые из них практически выполнили поставленные задачи. Так, хозяйства Брестской области полностью завершили сев, освоив 432 тысячи гектаров (100% к плану). К этой отметке вплотную приблизилась Минщина, где засеяно 496 тысяч гектаров. В Гродненской области план выполнен на 98% (327 тыс. га), в Могилевской — на 95% (313 тыс. га), в Витебской — на 94% (288 тыс. га). Замыкает список Гомельская область с показателем в 93% от запланированных площадей (388 тыс. га).

Основные усилия сельчан сейчас сосредоточены на ключевых продовольственных культурах. Ставку делают на кукурузу, которой во всех регионах засеяно уже 1 миллион 226 тысяч гектаров, или 96% от плана в 1 миллион 283 тысячи гектаров. Также продолжается сев крупяных культур. В частности, гречиха заняла 10 тысяч гектаров (74% от плана), а просо — почти 5 тысяч гектаров, что эквивалентно 59% от отведенных под него 8 тысяч гектаров.

Одновременно с зерновыми и кормовыми полями в стране завершается посадка плодоовощной продукции. Картофелем в республике занято уже почти 22 тысячи гектаров, что составляет 98% от плана. В разрезе областей лидирует Могилевщина, перевыполнившая задание на 9% (109%). Более 100% плановых площадей освоили на Гродненщине, а Минская область выполнила задачу ровно на 100%. В Гомельской области посажено 97% «второго хлеба», в Брестской — 92%, в Витебской — 84%. Что касается овощных культур, таких как капуста, свекла и морковь, то они размещены на площади почти 7 тысяч гектаров, что составляет 87% от запланированных 8 тысяч гектаров.