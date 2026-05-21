Экономика РБ


МТЗ СОЗДАЕТ ВИРТУАЛЬНУЮ 3D-ЭКСПОЗИЦИЮ ТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ


09:18 22.05.2026

Онлайн-проект по созданию виртуальной экспозиции серийного ряда тракторной техники с применением 3D-технологий реализуют на Минском тракторном заводе. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал начальник бюро рекламы и организации выставок ОАО «МТЗ» Алексей Шевцов.

«Зайдя на отдельный раздел сайта МТЗ, потребители смогут увидеть не просто изображение техники, а ее реалистичную 3D-модель, которую можно осмотреть со всех сторон, заглянуть в кабину оператора и даже совершить с машиной определенные действия. Например, опробовать различные режимы света. Для этого предусмотрены специальные кнопки действий (анимаций) и информации. Мы постарались максимально приблизить цифровые модели к реальной технике. Так, интерьер кабины и приборная панель соответствуют настоящим на 100 %», — подчеркнул Алексей Шевцов.

По его словам, такой формат презентации позволит потребителю иметь полное представление о продукции предприятия, а также окажется полезен для профильных учреждений образования, которые готовят механизаторов и специалистов для сельского хозяйства.

«Виртуальная экспозиция будет доступна пользователям практически на любом цифровом устройстве — от компьютера до смартфона», — добавил специалист.

Дебютным экспонатом онлайн-выставки станет энергонасыщенный трактор BELARUS 3522. Работы над его анимированной 3D-моделью практически завершены. Одними из первых ее смогут увидеть посетители Дня открытых дверей МТЗ, который пройдет 31 мая, и гости экспозиции BELARUS TRACTORS на международной специализированной выставке «БЕЛАГРО-2026».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.05.2026
валюта курс
EUR 3.1760
USD 2.7315
RUB 3.8656
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.1667 +0.0079
USD 2.7315 +0.0011
RUB 3.8656 +0.006
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3200 3.3300
USD 2.8020 2.8180
RUB 3.8350 3.8450
подробнее

Конвертация в банках
на 22.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1785 1.1885
EUR/RUB 86.5000 86.9900
USD/RUB 73.0000 73.4900
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
