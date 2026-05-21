Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
МТЗ СОЗДАЕТ ВИРТУАЛЬНУЮ 3D-ЭКСПОЗИЦИЮ ТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ
09:18 22.05.2026
Онлайн-проект по созданию виртуальной экспозиции серийного ряда тракторной техники с применением 3D-технологий реализуют на Минском тракторном заводе. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал начальник бюро рекламы и организации выставок ОАО «МТЗ» Алексей Шевцов.
«Зайдя на отдельный раздел сайта МТЗ, потребители смогут увидеть не просто изображение техники, а ее реалистичную 3D-модель, которую можно осмотреть со всех сторон, заглянуть в кабину оператора и даже совершить с машиной определенные действия. Например, опробовать различные режимы света. Для этого предусмотрены специальные кнопки действий (анимаций) и информации. Мы постарались максимально приблизить цифровые модели к реальной технике. Так, интерьер кабины и приборная панель соответствуют настоящим на 100 %», — подчеркнул Алексей Шевцов.
По его словам, такой формат презентации позволит потребителю иметь полное представление о продукции предприятия, а также окажется полезен для профильных учреждений образования, которые готовят механизаторов и специалистов для сельского хозяйства.
«Виртуальная экспозиция будет доступна пользователям практически на любом цифровом устройстве — от компьютера до смартфона», — добавил специалист.
Дебютным экспонатом онлайн-выставки станет энергонасыщенный трактор BELARUS 3522. Работы над его анимированной 3D-моделью практически завершены. Одними из первых ее смогут увидеть посетители Дня открытых дверей МТЗ, который пройдет 31 мая, и гости экспозиции BELARUS TRACTORS на международной специализированной выставке «БЕЛАГРО-2026».
