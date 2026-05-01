Сервисы помогают решать разные повседневные задачи: от построения маршрутов и поездок по городу до чтения книг и просмотра фильмов.

Например, специальные опции в Такси позволяют заранее попросить о помощи при поиске машины, с инвалидным креслом или указать другие особенности поездки – ими уже воспользовались более 170 тысяч раз, а в Яндекс Разговоре пользователи могут переводить речь в текст и общаться при помощи сообщений – за год благодаря сервису состоялось более 30 тысяч разговоров.

Компания последовательно развивает инклюзию в сервисах: проверяет обновления на соответствие стандартам доступности и тестирует решения вместе с людьми с разными особенностями здоровья. Такой подход помогает создавать технологии, которые учитывают реальные потребности пользователей. При этом некоторые решения со временем начинают использовать гораздо шире, чем предполагалось изначально.

Яндекс Беларусь также выпустил ролик, в котором показал сценарии использования сервисов.

Транспорт и мобильность

В Яндекс Go пользователи с особенностями здоровья могут выбирать специальные опции для поездок в Такси: «Помогите найти машину», «Общаюсь только текстом», «Буду с инвалидным креслом», «Не говорю, но слышу». Водитель заранее получает инструкции о том, как встретить пассажира и помочь ему. C момента запуска в 2023 году специальными возможностями в Такси воспользовались более 25 тысяч человек – они совершили свыше 170 тысяч поездок.

Сервис Такси также адаптирован для водителей с инвалидностью по слуху: вместо звукового оповещения – световой сигнал, а пассажир заранее получает уведомление об особенностях поездки. По данным сервиса за 2025 год, в Беларуси с Яндекс Go сотрудничают 186 глухих и слабослышащих водителей. Они совершают более 30 тысяч поездок ежемесячно.

Удобный город

Яндекс Карты помогают заранее планировать маршрут. Данные о доступности мест – наличие пандусов, лифтов, автоматических дверей – есть в карточках более чем 60 тысяч организаций. При построении пешеходных маршрутов алгоритмы учитывают эту информацию и предлагают самый оптимальный путь. Такая опция полезна как людям, чья мобильность затруднена, так и родителям с детьми в колясках.

Доступность информации и общение

Сейчас 15 сервисов компании поддерживают работу с программами экранного доступа: Яндекс Go, Карты, Алиса AI, Браузер, Кинопоиск и другие. Такие программы зачитывают содержимое экрана вслух и помогают незрячим пользователям взаимодействовать с интерфейсами. Некоторые сервисы имеют и дополнительные опции. Например, в Яндекс Браузере нейросеть может автоматически создавать описания изображений для программ экранного доступа, зачитывать текст на страницах и генерировать субтитры при просмотре видео на сайтах с компьютера.

Алиса помогает людям с особенностями мобильности, зрения и речи решать повседневные задачи голосом: искать информацию, управлять умным домом, включать музыку и аудиокниги. Технология распознает запросы пользователей с особенностями речи, включая людей с заиканием, ДЦП, последствиями инсульта и травмами. В обучении модели распознавания речи участвовали более 300 человек.

Яндекс Разговор помогает людям с особенностями слуха общаться со слышащими собеседниками. За год приложением воспользовались более 2 тысяч пользователей, которые инициировали свыше 30 тысяч разговоров. Приложение переводит речь собеседника в текст и озвучивает сообщения, набранные вручную.

Развлекательные сервисы

На Кинопоиске 51 фильм оснащен тифлокомментариями – аудиоописаниями действий, мимики и обстановки на экране для людей с нарушением зрения. Еще 78 фильмов оснащены SDH-субтитрами для глухих и слабослышащих зрителей: они передают не только диалоги, но и важную звуковую информацию о том, кто говорит, какие шумы или музыка слышны. В Яндекс Книгах виртуальный рассказчик позволяет слушать книги без готовых аудиоверсий – функция доступна для 120 тысяч книг.

Информация обо всех инклюзивных решениях компании также доступна на сайте .