Вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в ВВП республики за 2025 год составил 27,4%, в том числе организациями малого бизнеса – 17%, организациями среднего бизнеса – 8%, индивидуальными предпринимателями – 1,7% и иными физическими лицами, осуществлявшими индивидуальную предпринимательскую деятельность, – 0,7%.

Как сообщает Национальный статкомитет, на 1 января 2026 г. в Республике Беларусь действовало 135 тыс. организаций малого и среднего предпринимательства, в том числе 132,8 тыс. малых организаций (98,4% от общего числа организаций малого и среднего предпринимательства) и 2,2 тыс. средних организаций (1,6%), 204,4 тыс. индивидуальных предпринимателей и 250,5 тыс. иных физических лиц, осуществлявших индивидуальную предпринимательскую деятельность.

Наиболее распространенными сферами экономической деятельности организаций малого и среднего предпринимательства и индивидуальных предпринимателей являлись: оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов (34,5% от их общего числа), транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность (13,9%); промышленность (8,5%); профессиональная, научная и техническая деятельность (7,6%); строительство (7,6%).

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства за 2025 год составила 328,3 млрд. рублей, вклад в республиканский объем выручки – 46,1%.