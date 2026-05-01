ВКЛАД МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В ВВП БЕЛАРУСИ ПО ИТОГАМ 2025 ГОДА СОСТАВИЛ 27,4%


16:21 21.05.2026

Вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в ВВП республики за 2025 год составил 27,4%, в том числе организациями малого бизнеса – 17%, организациями среднего бизнеса – 8%, индивидуальными предпринимателями – 1,7% и иными физическими лицами, осуществлявшими индивидуальную предпринимательскую деятельность, – 0,7%.

Как сообщает Национальный статкомитет, на 1 января 2026 г. в Республике Беларусь действовало 135 тыс. организаций малого и среднего предпринимательства, в том числе 132,8 тыс. малых организаций (98,4% от общего числа организаций малого и среднего предпринимательства) и 2,2 тыс. средних организаций (1,6%), 204,4 тыс. индивидуальных предпринимателей и 250,5 тыс. иных физических лиц, осуществлявших индивидуальную предпринимательскую деятельность.

Наиболее распространенными сферами экономической деятельности организаций малого и среднего предпринимательства и индивидуальных предпринимателей являлись: оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов (34,5% от их общего числа), транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность (13,9%); промышленность (8,5%); профессиональная, научная и техническая деятельность (7,6%); строительство (7,6%).

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства за 2025 год составила 328,3 млрд. рублей, вклад в республиканский объем выручки – 46,1%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.05.2026
валюта курс
EUR 3.1760
USD 2.7315
RUB 3.8656
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.1667 +0.0079
USD 2.7315 +0.0011
RUB 3.8656 +0.006
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3100 3.3240
USD 2.7940 2.7950
RUB 3.8330 3.8450
подробнее

Конвертация в банках
на 21.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1785 1.1850
EUR/RUB 86.3000 86.9000
USD/RUB 72.8000 73.1900
подробнее
