Основным вопросом, рассмотренным на заседании Мингорисполкома в четверг, 21 мая, стала организация питания в учреждениях образования столицы, передает корреспондент агентства «Минск-новости».

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев подчеркнул: этот вопрос находится на постоянном контроле.

— Он включает в себя множество аспектов, начиная от комплектования необходимыми кадрами школьных столовых и заканчивая контролем за качеством еды. Совсем скоро закончится учебный год. Но на предстоящих каникулах будут работать школьные лагеря. Поэтому контроль за организацией питания должен сохраняться и в летнее время. К тому же за время каникул нужно отремонтировать пищеблоки, где в этом есть необходимость. Это также должно быть сделано в надлежащий срок.

Первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Людмила Ляхнович сообщила, что работа над повышением качественных и вкусовых характеристик блюд ведется постоянно. При этом учитываются предпочтения учеников.

— За последние годы большое внимание стало придаваться формированию культуры питания, — добавила Л. Ляхнович. — В Минске был проведен эксперимент по апробации новых технологий и принципов организации школьного питания. По его итогам усовершенствованы технологические карты фирменных блюд и разработаны новые. Все блюда и изделия, которые предлагаются школьникам, базируются на применении щадящих методов кулинарной обработки и в полной мере отвечают принципам здорового питания.

Новым шагом в организации питания учащихся стала реализация с апреля 2026 года проекта по использованию свежей зелени в двух школах города.

Заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Глеб Лавринович отметил: в последние годы серьезное внимание уделяется укреплению материально-технической базы школьных пищеблоков. В том числе и их ремонту.

— Начиная с 2023 года было обновлено 94 пищеблока, — привел данные Г. Лавринович. — Все они находятся в надлежащем санитарно-техническом состоянии и в полной мере отвечают современным требованиям. Их ремонт продолжится и в дальнейшем. На сегодня необходимо привести в порядок еще 12 % пищеблоков. Дело в том, что они находятся в учреждениях образования, возведенных десятки лет назад, и требуют модернизации уже в силу времени.

Директор Комбината школьного питания Людмила Крупская сообщила, что начался еще один экспериментальный проект по обновлению меню для учеников.

— Мы предлагаем детям те блюда, которые они привыкли есть дома и которые им известны, — добавила Л. Крупская. — Меню обязательно основывается на вкусовых предпочтениях наших школьников. Составлены двухнедельные рационы, которые прошли обязательную гигиеническую оценку. Эксперимент еще не завершился, но мы уже видим, что объем пищевых отходов значительно снизился.

Л. Крупская отдельно рассказала о том, что школьникам сегодня предлагаются, например, три вида блинчиков: с творогом, вишней и колбасой с сыром. Они пользуются хорошим спросом.

— Кроме того, в числе топовых позиций нашего меню картофель, запеченный с соусом, наггетсы, куриные колбаски, шашлычок «Школьный», — добавила она.

Директор Комбината школьного питания акцентировала внимание на том, что предприятие сейчас получает очищенные овощи в вакуумной упаковке. В частности такие, как картофель, морковь, свекла, лук. Это избавило от необходимости очистки овощей непосредственно на пищеблоке. И, как следствие, помогло оптимизировать организацию работы.