Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) зафиксировала существенный рост ключевых экономических показателей в январе-апреле 2026 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли, общая сумма экспортных биржевых сделок достигла порядка 2,1 миллиона рублей. По сравнению с в январем-апрелем 2025 года данный показатель увеличился на 28%.

Всего за январь-апрель 2026 года на биржевых торгах ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» проведено более 1,1 тысячи торговых сессий, в ходе которых заключено сделок на сумму более 5,4 миллиона рублей.

Высокий спрос на биржевые инструменты наблюдался как со стороны внешних покупателей, так и на внутреннем рынке. Наиболее востребованными отечественными товарами за рубежом стали пиломатериалы, мясо-молочная продукция и аминокислоты. Внутри страны лидирующие позиции по закупкам заняли масличный шрот, кормовые добавки, круглые лесоматериалы, черные металлы, уголь и щепа.

Успешные продажи и высокая торговая активность обеспечили весомый экономический эффект для отечественных участников. Суммарная выгода белорусских предприятий от работы на площадке составила около 209 миллионов рублей. Этот результат сформирован за счет дополнительной выручки от экспорта товаров по ценам выше стартовых, а также благодаря экономии средств резидентов при закупках по сниженной в ходе торгов стоимости.

Положительная финансовая динамика способствует росту доверия к площадке и активному притоку новых клиентов. В апреле текущего года для участия в торгах были аккредитованы еще 284 компании, среди которых 203 резидента и 81 нерезидент. Таким образом, общее количество аккредитованных на БУТБ организаций превысило 39 тысяч.

Помимо масштабирования бизнеса и успешного решения задач по диверсификации экспорта, биржа укрепила статус важного государственного инструмента контроля. Сегодня БУТБ активно участвует в денизализации экономики и борьбе с теневым оборотом товаров.

В рамках этой деятельности торговую площадку посетили представители МАРТ и Департамента финансового мониторинга КГК во главе с директором ведомства Дмитрием Захаровым. Руководство биржи и представители контролирующих органов обсудили механизмы противодействия легализации преступных доходов, а также алгоритмы повышения эффективности интеграции БУТБ в национальную «антиотмывочную» систему.