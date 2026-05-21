МИНЭКОНОМИКИ: В БЕЛАРУСИ ДОЛЯ ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЗА ПЯТЬ ЛЕТ ВЫРОСЛА ДО 42%


13:38 21.05.2026

За последние пять лет доля женского предпринимательства в Республике Беларусь увеличилась с 32% до почти 42%. Об этом заявил сегодня, 21 мая 2026 года, первый заместитель министра экономики Иван Вежновец в ходе пленарного заседания Форума женщин-предпринимателей Союзного государства, передает пресс-служба экономического ведомства.

«За последние пять лет доля женского предпринимательства в Республике Беларусь увеличилась с 32% до почти 42%. Женский бизнес в Беларуси, традиционно, сосредоточен в таких областях, как консалтинг, реклама, индустрия красоты, швейное производство, туризм и дизайн. Но все активнее бизнес-леди открывают свое дело и в таких отраслях, как грузоперевозки, промышленность, IT», – рассказал Иван Вежновец.

Первый заместитель министра подчеркнул особый символизм форума в Год белорусской женщины, а также важность таких мероприятий для развития женского предпринимательства и расширения диалога между государством и бизнесом.

Иван Вежновец отметил, что благодаря соглашению, заключенному Министерством экономики с Белорусским союзом женщин, движение в поддержку женского предпринимательства уже вышло за границы Беларуси: форум объединил предпринимателей Союзного государства.

«В этом году мы отмечаем 30-летие строительства Союзного государства. И результаты нашего сотрудничества впечатляют: товарооборот достиг исторических показателей, растут взаимные инвестиции, реализуются совместные проекты и инициативы в различных сферах.

В настоящее время идет активная работа по наполнению Основных направлений по реализации положений Договора на 2027-2029 годы. Помимо экономики, в проекте документа делаем упор на развитие человеческого потенциала, причем не только через призму традиционных сфер (здравоохранение, туризм, спорт, культура), но с особым акцентом на творческий потенциал предприимчивых людей, развитие креативных индустрий.

Министерство экономики со своей стороны всегда готово оказать поддержку бизнесу в реализации инициатив, направленных на укрепление нашего взаимодействия», – заявил Иван Вежновец.

В завершение первый заместитель министра экономики пожелал участникам Форума найти новые точки соприкосновения и идеи для совместных проектов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.05.2026
валюта курс
EUR 3.1640
USD 2.7304
RUB 3.8596
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.1667 +0.0079
USD 2.7315 +0.0011
RUB 3.8656 +0.006
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3100 3.3240
USD 2.7940 2.7950
RUB 3.8330 3.8450
подробнее

Конвертация в банках
на 21.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1785 1.1850
EUR/RUB 86.3000 86.9000
USD/RUB 72.8000 73.1900
подробнее
