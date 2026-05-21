21.05.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
МИНЭКОНОМИКИ: В БЕЛАРУСИ ДОЛЯ ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЗА ПЯТЬ ЛЕТ ВЫРОСЛА ДО 42%
13:38 21.05.2026
За последние пять лет доля женского предпринимательства в Республике Беларусь увеличилась с 32% до почти 42%. Об этом заявил сегодня, 21 мая 2026 года, первый заместитель министра экономики Иван Вежновец в ходе пленарного заседания Форума женщин-предпринимателей Союзного государства, передает пресс-служба экономического ведомства.
«За последние пять лет доля женского предпринимательства в Республике Беларусь увеличилась с 32% до почти 42%. Женский бизнес в Беларуси, традиционно, сосредоточен в таких областях, как консалтинг, реклама, индустрия красоты, швейное производство, туризм и дизайн. Но все активнее бизнес-леди открывают свое дело и в таких отраслях, как грузоперевозки, промышленность, IT», – рассказал Иван Вежновец.
Первый заместитель министра подчеркнул особый символизм форума в Год белорусской женщины, а также важность таких мероприятий для развития женского предпринимательства и расширения диалога между государством и бизнесом.
Иван Вежновец отметил, что благодаря соглашению, заключенному Министерством экономики с Белорусским союзом женщин, движение в поддержку женского предпринимательства уже вышло за границы Беларуси: форум объединил предпринимателей Союзного государства.
«В этом году мы отмечаем 30-летие строительства Союзного государства. И результаты нашего сотрудничества впечатляют: товарооборот достиг исторических показателей, растут взаимные инвестиции, реализуются совместные проекты и инициативы в различных сферах.
В настоящее время идет активная работа по наполнению Основных направлений по реализации положений Договора на 2027-2029 годы. Помимо экономики, в проекте документа делаем упор на развитие человеческого потенциала, причем не только через призму традиционных сфер (здравоохранение, туризм, спорт, культура), но с особым акцентом на творческий потенциал предприимчивых людей, развитие креативных индустрий.
Министерство экономики со своей стороны всегда готово оказать поддержку бизнесу в реализации инициатив, направленных на укрепление нашего взаимодействия», – заявил Иван Вежновец.
В завершение первый заместитель министра экономики пожелал участникам Форума найти новые точки соприкосновения и идеи для совместных проектов.
