Экономика РБ
ТУРЧИН ПОРУЧИЛ МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРЫ УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ ЗА ВОЗВЕДЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ В РЕГИОНАХ
12:44 21.05.2026
Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел оперативное совещание о ситуации в строительстве по итогам четырех месяцев.
Как сообщает пресс-служба Правительства, основная задача - нацелить все регионы страны во главе с Минстройархитектуры на безусловное обеспечение положительной динамики в строительстве и выполнение доведенных показателей. На повестке также был вопрос о выполнении государственных программ и освоении бюджетных средств, предусмотренных на финансирование строительства объектов.
Министру архитектуры и строительства поручено взять на личный контроль ситуацию со строительством в регионах.
Премьер-министр жестко предупредил министра и заместителей руководителей регионов, что если не будет существенной положительной динамики по итогам пяти месяцев, то правительством будут приняты соответствующие кадровые решения.
В совещании приняли участие руководители заинтересованных государственных органов. В видеоформате к разговору были подключены заместители председателей облисполкомов и Мингорисполкома, что позволило провести детальный разбор ситуации на местах в режиме реального времени.
