Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел оперативное совещание о ситуации в строительстве по итогам четырех месяцев.

Как сообщает пресс-служба Правительства, основная задача - нацелить все регионы страны во главе с Минстройархитектуры на безусловное обеспечение положительной динамики в строительстве и выполнение доведенных показателей. На повестке также был вопрос о выполнении государственных программ и освоении бюджетных средств, предусмотренных на финансирование строительства объектов.

Министру архитектуры и строительства поручено взять на личный контроль ситуацию со строительством в регионах.

Премьер-министр жестко предупредил министра и заместителей руководителей регионов, что если не будет существенной положительной динамики по итогам пяти месяцев, то правительством будут приняты соответствующие кадровые решения.

В совещании приняли участие руководители заинтересованных государственных органов. В видеоформате к разговору были подключены заместители председателей облисполкомов и Мингорисполкома, что позволило провести детальный разбор ситуации на местах в режиме реального времени.