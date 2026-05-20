ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
21.05.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В БРЕСТСКОЙ И МИНСКОЙ ОБЛАСТЯХ СКОРРЕКТИРОВАНЫ ГРАНИЦЫ НЕКОТОРЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ


11:34 21.05.2026

Границы ряда сельских населенных пунктов в Брестской и Минской областях изменятся. Это закреплено решениями Ивацевичского районного Совета депутатов от 27 апреля 2026 г. № 113 и Вилейского районного Совета депутатов от 5 мая 2026 г. № 119.

Как сообщает Национальный правовой портал, ак, в Ивацевичском районе Брестской области изменятся границы:

деревень Краглевичи, Выгонощи, Сомино, Вулька-Телеханская, Бобровичи и агрогородка Гортоль Телеханского сельсовета;

деревень Краи, Речки и Рудня Речковского сельсовета.

В Вилейском районе Минской области предусмотрена корректировка границ деревень Бутримово и Снежково Любанского сельсовета.

Правовые акты приняты в соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. № 154-З «Об административно-территориальном устройстве Республики Беларусь»

Решения вступают в силу после их официального опубликования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.05.2026
валюта курс
EUR 3.1640
USD 2.7304
RUB 3.8596
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.1588 -0.0072
USD 2.7304 +0.0011
RUB 3.8596 +0.0185
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2900 3.3150
USD 2.7800 2.7950
RUB 3.8270 3.8450
подробнее

Конвертация в банках
на 21.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1740 1.1870
EUR/RUB 85.1000 86.6000
USD/RUB 72.5000 73.0994
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте