21.05.2026
Экономика РБ
В БРЕСТСКОЙ И МИНСКОЙ ОБЛАСТЯХ СКОРРЕКТИРОВАНЫ ГРАНИЦЫ НЕКОТОРЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
11:34 21.05.2026
Границы ряда сельских населенных пунктов в Брестской и Минской областях изменятся. Это закреплено решениями Ивацевичского районного Совета депутатов от 27 апреля 2026 г. № 113 и Вилейского районного Совета депутатов от 5 мая 2026 г. № 119.
Как сообщает Национальный правовой портал, ак, в Ивацевичском районе Брестской области изменятся границы:
деревень Краглевичи, Выгонощи, Сомино, Вулька-Телеханская, Бобровичи и агрогородка Гортоль Телеханского сельсовета;
деревень Краи, Речки и Рудня Речковского сельсовета.
В Вилейском районе Минской области предусмотрена корректировка границ деревень Бутримово и Снежково Любанского сельсовета.
Правовые акты приняты в соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. № 154-З «Об административно-территориальном устройстве Республики Беларусь»
Решения вступают в силу после их официального опубликования.
