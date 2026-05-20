В БРЕСТСКОЙ И МИНСКОЙ ОБЛАСТЯХ СКОРРЕКТИРОВАНЫ ГРАНИЦЫ НЕКОТОРЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

11:34 21.05.2026 Границы ряда сельских населенных пунктов в Брестской и Минской областях изменятся. Это закреплено решениями Ивацевичского районного Совета депутатов от 27 апреля 2026 г. № 113 и Вилейского районного Совета депутатов от 5 мая 2026 г. № 119. Как сообщает Национальный правовой портал, ак, в Ивацевичском районе Брестской области изменятся границы: деревень Краглевичи, Выгонощи, Сомино, Вулька-Телеханская, Бобровичи и агрогородка Гортоль Телеханского сельсовета; деревень Краи, Речки и Рудня Речковского сельсовета. В Вилейском районе Минской области предусмотрена корректировка границ деревень Бутримово и Снежково Любанского сельсовета. Правовые акты приняты в соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. № 154-З «Об административно-территориальном устройстве Республики Беларусь» Решения вступают в силу после их официального опубликования.