Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
БЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА ДЕТЕЙ В 2026 ГОДУ СОСТАВИТ 89,4 МЛН РУБЛЕЙ
11:20 21.05.2026
В Беларуси оздоровление детей в лагерях поддерживается на государственном уровне: ежегодно из республиканского бюджета выделяются средства, чтобы отдых в детских оздоровительных лагерях стал еще доступнее и комфортнее.
Как сообщает Telegram-канал Минфина, в 2026 году на организацию оздоровления детей в лагерях из средств республиканского бюджета запланировано направить 89,4 млн. руб., в том числе 82,3 млн. руб. — на удешевление стоимости путевок.
Оздоровление детей в образовательно-оздоровительных центрах, воспитательно-оздоровительных и спортивно-оздоровительных лагерях регулируется постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 июля 2024 г. Nº509.
