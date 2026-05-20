В Беларуси оздоровление детей в лагерях поддерживается на государственном уровне: ежегодно из республиканского бюджета выделяются средства, чтобы отдых в детских оздоровительных лагерях стал еще доступнее и комфортнее.

Как сообщает Telegram-канал Минфина, в 2026 году на организацию оздоровления детей в лагерях из средств республиканского бюджета запланировано направить 89,4 млн. руб., в том числе 82,3 млн. руб. — на удешевление стоимости путевок.

Оздоровление детей в образовательно-оздоровительных центрах, воспитательно-оздоровительных и спортивно-оздоровительных лагерях регулируется постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 июля 2024 г. Nº509.