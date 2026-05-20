21.05.2026   
БЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА ДЕТЕЙ В 2026 ГОДУ СОСТАВИТ 89,4 МЛН РУБЛЕЙ


11:20 21.05.2026

В Беларуси оздоровление детей в лагерях поддерживается на государственном уровне: ежегодно из республиканского бюджета выделяются средства, чтобы отдых в детских оздоровительных лагерях стал еще доступнее и комфортнее.

Как сообщает Telegram-канал Минфина, в 2026 году на организацию оздоровления детей в лагерях из средств республиканского бюджета запланировано направить 89,4 млн. руб., в том числе 82,3 млн. руб. — на удешевление стоимости путевок.

Оздоровление детей в образовательно-оздоровительных центрах, воспитательно-оздоровительных и спортивно-оздоровительных лагерях регулируется постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 июля 2024 г. Nº509.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.05.2026
валюта курс
EUR 3.1640
USD 2.7304
RUB 3.8596
Итоги торгов на БВФБ
на 20.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.1588 -0.0072
USD 2.7304 +0.0011
RUB 3.8596 +0.0185
Курсы в банках
на 21.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2900 3.3150
USD 2.7800 2.7950
RUB 3.8270 3.8450
Конвертация в банках
на 21.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1740 1.1870
EUR/RUB 85.1000 86.6000
USD/RUB 72.5000 73.0994
