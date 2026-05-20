В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия состоялось научно-практическое совещание, посвящённое Всемирному дню пчел, сообщает Telegram-канал ведомства.

Мероприятие прошло под председательством заместителя министра Игоря Дорофейчика и объединило специалистов отрасли, пчеловодов, представителей науки, общественных организаций и профильных вузов.

«Пчела – это фундамент биоразнообразия, гарант урожайности энтомофильных культур и важный элемент продовольственной безопасности. Наша задача – создать условия, при которых пчеловодство будет развиваться как высокотехнологичная, наукоёмкая отрасль с чёткой вертикалью поддержки: от пасеки до экспортного контракта», – отметил в своём выступлении Игорь Дорофейчик.

Участники совещания обсудили ключевые направления развития отрасли: вопросы сохранения генофондного разнообразия медоносных пчел, состояние и результаты работы общественных пчеловодческих объединений, подготовку к республиканскому конкурсу «Лучший мёд сезона-2026», интеграцию ветеринарной науки в апикультуру и перспективы участия Беларуси в международных структурах, включая Apimondia.

Отдельный блок был посвящён практической поддержке пчеловодов: обеспечению отрасли инвентарём и оборудованием, совершенствованию методик преподавания дисциплин «Пчеловодство» и «Апипатология» в аграрных вузах, а также внедрению MAS-селекции для повышения экономической эффективности отрасли.

В Беларуси в 2025 году содержалось 149,3 тыс. пчелосемей, произведено 1875,4 тонны мёда. При этом 85% пчелосемей содержатся в крестьянских и личных хозяйствах, что требует особых подходов к консультационной и методической поддержке. Были обсуждены экспортные возможности белорусской продукции пчеловодства: в 2025 году Республика экспортировала порядка 100 тонн мёда и пчеловодческой продукции, основными потребителями которой были рынки Российской Федерации, США, Азербайджана и Грузии.

Государственная поддержка отрасли пчеловодства осуществляется в рамках Государственной программы «АПК будущего», где в 2026 году на удешевление содержания племенных пчелиных семей в племенных хозяйствах выделено 190 рублей из расчета на одну семью.

По итогам совещания сформированы поручения, направленные на укрепление научно-производственной кооперации и мер господдержки племенного пчеловодства, а также повышение конкурентоспособности белорусской продукции на внешних рынках.