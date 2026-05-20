21.05.2026
Экономика РБ
КГК ВЫЯВИЛ ЗАВЫШЕНИЕ ЦЕН НА ОВОЩИ И ФРУКТЫ В МАГАЗИНЕ СМОЛЕВИЧСКОГО РАЙОНА
10:19 21.05.2026
В ходе контроля за деятельностью сельских торговых объектов Комитет госконтроля Минской области выявил завышения цен, нарушения правил торговли, санитарных требований, сообщает Telegram-канал ведомства.
В частности, нарушения при формировании розничных цен на картофель, яблоки и цитрусовые установлены в сельском магазине в д. Кривая Береза Смолевичского района. Размеры торговых надбавок значительно превышали установленные законодательством (завышения составляли до 80 процентов от нормативного).
Руководитель торгового предприятия привлечен к административной ответственности.
В других проверенных магазинах установлены факты реализации просроченных товаров, несоблюдения обязательных перечней товаров, отсутствия маркировки и др.
Субъектам торговли вручены рекомендации. В случае неустранения нарушений в установленный срок будет рассмотрен вопрос о привлечении правонарушителей к административной ответственности.
