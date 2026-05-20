Правительством принято решение о финансировании за счет средств внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Минсвязи образовательного проекта "Школа 21". Соответствующее Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 мая 2026 г. №253 "О выделении средств" подписал премьер-министр Александр Турчин.

Как сообщает пресс-служба Правительства, постановление предусматривает направление 2,5 млн. рублей из средств внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Минсвязи ООО "Горизонт возможностей", учрежденному ОАО "Гипросвязь" и Секретариатом Наблюдательного совета ПВТ, для реализации проекта "Школа 21" совместно с ПАО "Сбербанк России".

"Школа 21" - международный образовательный проект, который уже реализуется на территории России и Узбекистана. Реализация проекта "Школа 21" позволит обеспечить бесплатное и доступное ИТ-образование для граждан Беларуси вне зависимости от их предварительных знаний или наличия дипломов.

Указанные средства будут использованы для приобретения серверного (сетевого) оборудования (лицензии, средства безопасности, системы бесперебойного питания и т.д.) и мультимедийной техники (дисплеи, камеры, микрофоны и т.д.).