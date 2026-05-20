ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ФИНАНСИРОВАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА «ШКОЛА 21»


09:50 21.05.2026

Правительством принято решение о финансировании за счет средств внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Минсвязи образовательного проекта "Школа 21". Соответствующее Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 мая 2026 г. №253 "О выделении средств" подписал премьер-министр Александр Турчин.

Как сообщает пресс-служба Правительства, постановление предусматривает направление 2,5 млн. рублей из средств внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Минсвязи ООО "Горизонт возможностей", учрежденному ОАО "Гипросвязь" и Секретариатом Наблюдательного совета ПВТ, для реализации проекта "Школа 21" совместно с ПАО "Сбербанк России".

"Школа 21" - международный образовательный проект, который уже реализуется на территории России и Узбекистана. Реализация проекта "Школа 21" позволит обеспечить бесплатное и доступное ИТ-образование для граждан Беларуси вне зависимости от их предварительных знаний или наличия дипломов.

Указанные средства будут использованы для приобретения серверного (сетевого) оборудования (лицензии, средства безопасности, системы бесперебойного питания и т.д.) и мультимедийной техники (дисплеи, камеры, микрофоны и т.д.).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.05.2026
валюта курс
EUR 3.1640
USD 2.7304
RUB 3.8596
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.1588 -0.0072
USD 2.7304 +0.0011
RUB 3.8596 +0.0185
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2900 3.3150
USD 2.7800 2.7950
RUB 3.8270 3.8450
подробнее

Конвертация в банках
на 21.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1740 1.1870
EUR/RUB 85.1000 86.6000
USD/RUB 72.5000 73.0994
подробнее
