21.05.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ФИНАНСИРОВАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА «ШКОЛА 21»
09:50 21.05.2026
Правительством принято решение о финансировании за счет средств внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Минсвязи образовательного проекта "Школа 21". Соответствующее Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 мая 2026 г. №253 "О выделении средств" подписал премьер-министр Александр Турчин.
Как сообщает пресс-служба Правительства, постановление предусматривает направление 2,5 млн. рублей из средств внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Минсвязи ООО "Горизонт возможностей", учрежденному ОАО "Гипросвязь" и Секретариатом Наблюдательного совета ПВТ, для реализации проекта "Школа 21" совместно с ПАО "Сбербанк России".
"Школа 21" - международный образовательный проект, который уже реализуется на территории России и Узбекистана. Реализация проекта "Школа 21" позволит обеспечить бесплатное и доступное ИТ-образование для граждан Беларуси вне зависимости от их предварительных знаний или наличия дипломов.
Указанные средства будут использованы для приобретения серверного (сетевого) оборудования (лицензии, средства безопасности, системы бесперебойного питания и т.д.) и мультимедийной техники (дисплеи, камеры, микрофоны и т.д.).
