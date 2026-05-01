Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь провело масштабный анализ рынка оптовой торговли цементом. По результатам проверки ведомство обновило Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в обновленный перечень на республиканском уровне вошла группа крупнейших отечественных производителей. В список доминантов включены «Белорусский цементный завод», «Кричевцементношифер» и «Красносельскстройматериалы», которые признаны ключевыми игроками в сегменте оптовой торговли как собственным, так и импортируемым цементом.

Вместе с производителями под особый контроль государства попала и координирующая структура. Реестр пополнила Управляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания», занявшая доминирующее положение в качестве посредника и единого логистического центра.

Включение в этот список означает, что ценовая политика и условия контрактов всех указанных организаций теперь будут находиться под пристальным вниманием регулятора. МАРТ намерен жестко пресекать любые злоупотребления рыночной властью, чтобы гарантировать справедливое ценообразование и обеспечить прозрачность поставок строительных материалов по всей стране.