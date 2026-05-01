МАРТ УСИЛИЛ КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕНАМИ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА


17:00 20.05.2026

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь провело масштабный анализ рынка оптовой торговли цементом. По результатам проверки ведомство обновило Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в обновленный перечень на республиканском уровне вошла группа крупнейших отечественных производителей. В список доминантов включены «Белорусский цементный завод», «Кричевцементношифер» и «Красносельскстройматериалы», которые признаны ключевыми игроками в сегменте оптовой торговли как собственным, так и импортируемым цементом.

Вместе с производителями под особый контроль государства попала и координирующая структура. Реестр пополнила Управляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания», занявшая доминирующее положение в качестве посредника и единого логистического центра.

Включение в этот список означает, что ценовая политика и условия контрактов всех указанных организаций теперь будут находиться под пристальным вниманием регулятора. МАРТ намерен жестко пресекать любые злоупотребления рыночной властью, чтобы гарантировать справедливое ценообразование и обеспечить прозрачность поставок строительных материалов по всей стране.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.05.2026
валюта курс
EUR 3.1640
USD 2.7304
RUB 3.8596
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.1588 -0.0072
USD 2.7304 +0.0011
RUB 3.8596 +0.0185
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2850 3.3130
USD 2.7750 2.7880
RUB 3.8250 3.8380
подробнее

Конвертация в банках
на 20.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1840
EUR/RUB 85.7000 86.3000
USD/RUB 72.3000 72.7000
подробнее
