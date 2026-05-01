Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


БИРЖЕВАЯ ТОРГОВЛЯ ПРОДУКЦИЕЙ АПК МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И КИТАЕМ УВЕЛИЧИЛАСЬ В ПЯТЬ РАЗ


16:22 20.05.2026

По итогам участия представителей Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) в переговорах с делегацией деловых кругов китайской провинции Ганьсу намечены реперные точки двустороннего сотрудничества в сфере биржевой торговли. Встреча прошла на базе индустриального парка «Великий камень», собрав широкий пул бизнеса из Беларуси и КНР, сообщает пресс-служба БУТБ.

С учетом профиля компаний, вошедших в состав китайской делегации, наиболее перспективными направлениями взаимодействия определены взаимные поставки продукции сельского хозяйства, а также закупки оборудования для пищевой промышленности.

«По сравнению с январем-апрелем прошлого года биржевой товарооборот Беларуси и Китая в сегменте АПК вырос более чем в 5 раз, до 28,2 млн USD, что говорит о высоком интересе производителей и потребителей сельхозпродукции двух стран в активизации сотрудничества по биржевому треку», — заявил заместитель начальника управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Герман Пузырный, в ходе обсуждения возможностей интеграции биржевой платформы в сбытовую и закупочную стратегии предприятий провинции Ганьсу.

По словам представителя биржи, на сегодняшний день львиная доля сделок с продукцией агропромышленного комплекса приходится на такие позиции, как льняное волокно, мясопродукты, пушно-меховое сырье, сухая молочная сыворотка и сливочное масло, при этом товарная номенклатура постоянно расширяется.

«Привлечение на биржевую площадку импортеров и экспортеров из провинции Ганьсу поспособствует дальнейшей диверсификации товарной структуры белорусско-китайской биржевой торговли и позволит увеличить ее объемы как в натуральном, так и денежном выражении. Применение биржевых инструментов на межрегиональном уровне должно положительно сказаться на динамике белорусско-китайского биржевого товарооборота», — считает Герман Пузырный.

В рамках контактно-кооперационной биржи состоялись индивидуальные встречи с участниками китайской делегации, по результатам которых готовность аккредитоваться на БУТБ для реализации своей продукции на биржевых торгах по секциям «Сельхозпродукция» и «Промышленные и потребительские товары» выразили ряд производителей технологического оборудования, семян для посева, пищевого сырья и бакалеи. Кроме того, достигнуты договоренности об использовании биржевого механизма для организации поставок в провинцию Ганьсу белорусской молочной продукции и кормовых добавок.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.05.2026
валюта курс
EUR 3.1640
USD 2.7304
RUB 3.8596
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.1588 -0.0072
USD 2.7304 +0.0011
RUB 3.8596 +0.0185
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2850 3.3130
USD 2.7750 2.7880
RUB 3.8250 3.8380
подробнее

Конвертация в банках
на 20.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1840
EUR/RUB 85.7000 86.3000
USD/RUB 72.3000 72.7000
подробнее
