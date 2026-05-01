Mark Formelle и Минский тракторный завод создали лимитированную капсулу мужской одежды. В честь 80-летия завода дизайнеры MF превратили узнаваемую графику тракторов Belarus в предметы повседневного гардероба.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Mark Formelle, новая коллекция рассчитана только на мужчин и сочетает брутальную индустриальную эстетику с модной стилистикой принтов. Сложная графика тяжелой техники нанесена на базовые футболки.

«В последние годы индустриальная тема уверенно присутствует среди главных визуальных ориентиров мировой моды. Совместная коллекция выходит в год 80-летия МТЗ, и нам особенно интересно и приятно работать именно с локальнымивы легендами, которых знают далеко за пределами страны», — отмечают в Mark Formelle.

На принтах представлены культовые тракторы Belarus и мощные колесные модели серии Titan. Их силуэты трансформировали в контрастные графические элементы. Дизайнеры Mark Formelle сделали ставку на современную интерпретацию промышленной эстетики: графику, выразительные элементы с акцентом на форме и узнаваемости образов.

В капсулу вошли мужские футболки в базовых универсальных оттенках — черном, сером и молочном. Также присутствует яркая акцентная модель в насыщенном красном цвете. Стоимость футболки фиксированная – 39,99 рубля.

Совместная коллекция доступна в фирменных магазинах бренда. Футболки также можно заказать онлайн с доставкой на дом.