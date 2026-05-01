О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Экономика РБ


MARK FORMELLE И МТЗ ВЫПУСТИЛИ КОЛЛЕКЦИЮ ОДЕЖДЫ ПО МОТИВАМ ТРАКТОРА BELARUS


13:45 20.05.2026

Mark Formelle и Минский тракторный завод создали лимитированную капсулу мужской одежды. В честь 80-летия завода дизайнеры MF превратили узнаваемую графику тракторов Belarus в предметы повседневного гардероба.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Mark Formelle, новая коллекция рассчитана только на мужчин и сочетает брутальную индустриальную эстетику с модной стилистикой принтов. Сложная графика тяжелой техники нанесена на базовые футболки.

«В последние годы индустриальная тема уверенно присутствует среди главных визуальных ориентиров мировой моды. Совместная коллекция выходит в год 80-летия МТЗ, и нам особенно интересно и приятно работать именно с локальнымивы легендами, которых знают далеко за пределами страны», — отмечают в Mark Formelle.

На принтах представлены культовые тракторы Belarus и мощные колесные модели серии Titan. Их силуэты трансформировали в контрастные графические элементы. Дизайнеры Mark Formelle сделали ставку на современную интерпретацию промышленной эстетики: графику, выразительные элементы с акцентом на форме и узнаваемости образов.

В капсулу вошли мужские футболки в базовых универсальных оттенках — черном, сером и молочном. Также присутствует яркая акцентная модель в насыщенном красном цвете. Стоимость футболки фиксированная – 39,99 рубля.

Совместная коллекция доступна в фирменных магазинах бренда. Футболки также можно заказать онлайн с доставкой на дом.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.05.2026
валюта курс
EUR 3.1640
USD 2.7304
RUB 3.8596
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.1588 -0.0072
USD 2.7304 +0.0011
RUB 3.8596 +0.0185
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2850 3.3130
USD 2.7750 2.7880
RUB 3.8250 3.8380
подробнее

Конвертация в банках
на 20.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1840
EUR/RUB 85.7000 86.3000
USD/RUB 72.3000 72.7000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
