Экономика РБ
ГРУЗООБОРОТ В БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ ВЫРОС НА 0,2%
12:23 20.05.2026
В Беларуси грузооборот в январе – апреле 2026 г. составил 23 288,9 млн. тонно-километров, или 100,2% к соответствующему периоду 2025 года.
Как сообщает Национальный статкомитет, в январе – апреле 2026 г. пассажирооборот транспорта составил 8785,5 млн. пассажиро-километров, или 108,3% к соответствующему периоду 2025 года.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 564,8 млн. человек, или 101% к январю – апрелю 2025 г.
