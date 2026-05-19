В Беларуси грузооборот в январе – апреле 2026 г. составил 23 288,9 млн. тонно-километров, или 100,2% к соответствующему периоду 2025 года.

Как сообщает Национальный статкомитет, в январе – апреле 2026 г. пассажирооборот транспорта составил 8785,5 млн. пассажиро-километров, или 108,3% к соответствующему периоду 2025 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 564,8 млн. человек, или 101% к январю – апрелю 2025 г.