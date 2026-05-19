20.05.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
ПОЛЬСКИЙ ПЕРЕВОЗЧИК ПЫТАЛСЯ ВВЕЗТИ В ЕАЭС КОНТРАБАНДНЫЕ ЗАПЧАСТИ НА BR220 ТЫС.
12:06 20.05.2026
Запасные части для сельскохозяйственной техники стоимостью более 220 тыс. рублей не задекларировал польский перевозчик при их ввозе на территорию ЕАЭС.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, это установили гродненские таможенники при досмотре в ведомственном пункте таможенного оформления «Брузги-ТЛЦ» грузовика MAN, прибывшего из Польши.
По сведениям, указанным в документах, в транспортном средстве действительно перемещали запчасти для сельхозтехники. Только 1,4 тыс. единиц товара, фактически находящегося в автомобиле, намеренно не заявили, пытаясь тем самым сэкономить на таможенных платежах порядка 40 тыс. рублей.
Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь.
Перевозчику придется уплатить штраф в размере 30% от стоимости незаконно перемещаемых запчастей, а также всю сумму требуемых таможенных платежей.
