|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.05.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ ЯРОВОЙ СЕВ ВЫПОЛНЕН НА 95%
11:59 20.05.2026
В стране завершается весенняя посевная кампания. По оперативным данным Минсельхозпрода на 20 мая 2026 года, яровые культуры заняли уже 2 миллиона 187 тысяч гектаров. Всего белорусским аграриям в текущем сезоне предстоит засеять 2 миллиона 294 тысячи гектаров.
Лидером по темпам работ стала Брестская область, где план выполнен полностью — засеяно 424 тысячи гектаров. Близки к завершению сева Минская (484 тыс. га) и Гродненская (323 тыс. га) области, выполнившие задачу на 97%. В Могилевском и Витебском регионах засеяно по 92% площадей (304 тыс. га и 281 тыс. га соответственно), а в Гомельской области этот показатель составляет 89 процентов (371 тыс. га).
Параллельно с общим севом хозяйства активно ведут работу по ключевым продовольственным и кормовым культурам. Так, кукурузой уже засеяно 1 миллион 179 тысяч гектаров, что составляет 92 процента от плана. Посадка картофеля по всей стране выполнена на 93% — клубни заняли 21 тысячу гектаров из запланированных 22 тысяч. При этом аграрии Могилевской области перевыполнили план по картофелю, достигнув 105 процентов, а Гродненский регион закрыл плановое задание ровно на 100 процентов.
Параллельно в полях продолжается сев крупяных и овощных культур. Гречиха посеяна на площади 8 тысяч гектаров (62 процента от задания), а просо заняло почти 4 тысячи гектаров (47%). Овощные культуры, включая капусту, свеклу и морковь, размещены на площади более 6 тысяч гектаров, что составляет 83% от плана. Залогом будущего урожая выступает активная подкормка почв: под яровой сев внесено свыше 46 миллионов тонн органических удобрений, или 84% к вывезенному объему.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.05.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 19.05.2026
Курсы в банках
на 20.05.2026
Конвертация в банках
на 20.05.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте