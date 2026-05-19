В стране завершается весенняя посевная кампания. По оперативным данным Минсельхозпрода на 20 мая 2026 года, яровые культуры заняли уже 2 миллиона 187 тысяч гектаров. Всего белорусским аграриям в текущем сезоне предстоит засеять 2 миллиона 294 тысячи гектаров.

Лидером по темпам работ стала Брестская область, где план выполнен полностью — засеяно 424 тысячи гектаров. Близки к завершению сева Минская (484 тыс. га) и Гродненская (323 тыс. га) области, выполнившие задачу на 97%. В Могилевском и Витебском регионах засеяно по 92% площадей (304 тыс. га и 281 тыс. га соответственно), а в Гомельской области этот показатель составляет 89 процентов (371 тыс. га).

Параллельно с общим севом хозяйства активно ведут работу по ключевым продовольственным и кормовым культурам. Так, кукурузой уже засеяно 1 миллион 179 тысяч гектаров, что составляет 92 процента от плана. Посадка картофеля по всей стране выполнена на 93% — клубни заняли 21 тысячу гектаров из запланированных 22 тысяч. При этом аграрии Могилевской области перевыполнили план по картофелю, достигнув 105 процентов, а Гродненский регион закрыл плановое задание ровно на 100 процентов.

Параллельно в полях продолжается сев крупяных и овощных культур. Гречиха посеяна на площади 8 тысяч гектаров (62 процента от задания), а просо заняло почти 4 тысячи гектаров (47%). Овощные культуры, включая капусту, свеклу и морковь, размещены на площади более 6 тысяч гектаров, что составляет 83% от плана. Залогом будущего урожая выступает активная подкормка почв: под яровой сев внесено свыше 46 миллионов тонн органических удобрений, или 84% к вывезенному объему.