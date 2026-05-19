ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
20.05.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ ЯРОВОЙ СЕВ ВЫПОЛНЕН НА 95%


11:59 20.05.2026

В стране завершается весенняя посевная кампания. По оперативным данным Минсельхозпрода на 20 мая 2026 года, яровые культуры заняли уже 2 миллиона 187 тысяч гектаров. Всего белорусским аграриям в текущем сезоне предстоит засеять 2 миллиона 294 тысячи гектаров.

Лидером по темпам работ стала Брестская область, где план выполнен полностью — засеяно 424 тысячи гектаров. Близки к завершению сева Минская (484 тыс. га) и Гродненская (323 тыс. га) области, выполнившие задачу на 97%. В Могилевском и Витебском регионах засеяно по 92% площадей (304 тыс. га и 281 тыс. га соответственно), а в Гомельской области этот показатель составляет 89 процентов (371 тыс. га).

Параллельно с общим севом хозяйства активно ведут работу по ключевым продовольственным и кормовым культурам. Так, кукурузой уже засеяно 1 миллион 179 тысяч гектаров, что составляет 92 процента от плана. Посадка картофеля по всей стране выполнена на 93% — клубни заняли 21 тысячу гектаров из запланированных 22 тысяч. При этом аграрии Могилевской области перевыполнили план по картофелю, достигнув 105 процентов, а Гродненский регион закрыл плановое задание ровно на 100 процентов.

Параллельно в полях продолжается сев крупяных и овощных культур. Гречиха посеяна на площади 8 тысяч гектаров (62 процента от задания), а просо заняло почти 4 тысячи гектаров (47%). Овощные культуры, включая капусту, свеклу и морковь, размещены на площади более 6 тысяч гектаров, что составляет 83% от плана. Залогом будущего урожая выступает активная подкормка почв: под яровой сев внесено свыше 46 миллионов тонн органических удобрений, или 84% к вывезенному объему.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.05.2026
валюта курс
EUR 3.1712
USD 2.7293
RUB 3.8411
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.1660 -0.034
USD 2.7293 -0.018
RUB 3.8411 +0.019
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2850 3.3220
USD 2.7800 2.7990
RUB 3.8100 3.8240
подробнее

Конвертация в банках
на 20.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1850
EUR/RUB 86.2500 87.0000
USD/RUB 72.5000 73.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте