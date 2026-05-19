РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ ВИТЕБСКА ПОКАЗАЛ СНИЖЕНИЕ АКТИВНОСТИ В I КВАРТАЛЕ


10:25 20.05.2026

За I квартал 2026 года в Витебске было зарегистрировано 480 сделок купли-продажи квартир, что на 88 сделок меньше, чем в предыдущем отчетном периоде. Об этом сообщает Telegram-канал Госкомимущества.

Несмотря на общее падение количественных показателей, покупательский интерес к малогабаритному жилью остался стабильным.

Основная доля потребительского спроса распределилась практически поровну между однокомнатными и двухкомнатными квартирами, на которые пришлось 43% и 41% от общего числа проданных объектов соответственно. Средняя стоимость квадратного метра по городу составила 940 долларов США. При этом цена традиционно зависела от комнатности жилья: за один квадратный метр в однокомнатных квартирах покупатели платили в среднем 990 долларов, в двухкомнатных — 930 долларов, а в трехкомнатных — 830 долларов.

На этом фоне на рынке выделились несколько крупных сделок по общей стоимости объектов. Самой дорогой покупкой квартала стала трехкомнатная квартира площадью 95,8 квадратного метра на проспекте Черняховского, проданная за 132 900 долларов. Второе место заняла трехкомнатная квартира площадью 70,7 квадратного метра на улице Короткевича, стоимость которой составила 123 600 долларов. Замкнула тройку лидеров четырехкомнатная квартира на улице Кирова площадью 93,7 квадратного метра, за которую заплатили 102 500 долларов.

Тот же сегмент элитного жилья сформировал и рейтинг максимальной стоимости за один квадратный метр. Лидирующую позицию здесь заняла упомянутая квартира на улице Короткевича, где цена «квадрата» достигла 1 749 долларов. Далее следует однокомнатная квартира площадью 37,8 квадратного метра на улице Воинов-Интернационалистов с показателем 1 588 долларов за метр. Третью строчку заняла двухкомнатная квартира площадью 54,8 квадратного метра на Московском проспекте, где каждый квадратный метр обошелся новому владельцу в 1 586 долларов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.05.2026
валюта курс
EUR 3.1712
USD 2.7293
RUB 3.8411
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.1660 -0.034
USD 2.7293 -0.018
RUB 3.8411 +0.019
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2850 3.3220
USD 2.7800 2.7990
RUB 3.8100 3.8240
подробнее

Конвертация в банках
на 20.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1850
EUR/RUB 86.2500 87.0000
USD/RUB 72.5000 73.3000
подробнее
