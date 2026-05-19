На заводе «БЕЛДЖИ» стартовало строительство первого в Беларуси современного цеха штамповки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в новом роботизированном комплексе будет организован выпуск внешних крупногабаритных элементов кузова автомобилей. Реализация проекта позволит повысить уровень локализации производства легковых автомобилей в Беларуси, а также создать дополнительные рабочие места.

Штамповочное производство возводят на территории завода под Борисовом. Площадь нового цеха превысит 5000 кв.м. В нем разместится прессовая линия с участком для хранения штампов. Рядом будет построен склад площадью около 3650 кв.м для готовых изделий перед их подачей на сборочный конвейер.

В новом цехе планируется выпускать внешние крупногабаритные элементы кузова, включая передние и задние двери, боковины, крылья, крышки багажника, капоты и крыши — как с люком, так и без него. Также предусмотрен выпуск передней и задней частей пола, а также перегородок моторного отсека.

«Строительство цеха штамповки является важным этапом в развитии предприятия. Реализация проекта позволит повысить уровень локализации, освоить выпуск востребованных кузовных компонентов и создать дополнительные рабочие места. Это значимый шаг в развитии современного высокотехнологичного производства СЗАО „БЕЛДЖИ“», — отмечают на предприятии.

Запуск штамповочного производства запланирован на 2027 год. Новый цех дополнит действующие производственные мощности завода — цеха сварки, окраски и сборки.

Также СЗАО «БЕЛДЖИ» начинает работы по расширению цеха сварки, которое включает строительство нового производственного здания площадью около 9400 кв.м. В новом корпусе будет произведен монтаж дополнительных роботизированных линий, предназначенных для автоматизированного производства кузовных элементов. Технологические мощности будут задействованы для операций по подсборке и вальцовке штампуемых деталей.

Модернизация производства приведет к увеличению количества роботов в 2,5 раза до 150 штук на всем предприятии.