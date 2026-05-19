ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
20.05.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


НА «БЕЛДЖИ» ПОСТРОЯТ ЦЕХ ШТАМПОВКИ ДЛЯ ВЫПУСКА ВНЕШНИХ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА


10:05 20.05.2026

На заводе «БЕЛДЖИ» стартовало строительство первого в Беларуси современного цеха штамповки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в новом роботизированном комплексе будет организован выпуск внешних крупногабаритных элементов кузова автомобилей. Реализация проекта позволит повысить уровень локализации производства легковых автомобилей в Беларуси, а также создать дополнительные рабочие места.

Штамповочное производство возводят на территории завода под Борисовом. Площадь нового цеха превысит 5000 кв.м. В нем разместится прессовая линия с участком для хранения штампов. Рядом будет построен склад площадью около 3650 кв.м для готовых изделий перед их подачей на сборочный конвейер.

В новом цехе планируется выпускать внешние крупногабаритные элементы кузова, включая передние и задние двери, боковины, крылья, крышки багажника, капоты и крыши — как с люком, так и без него. Также предусмотрен выпуск передней и задней частей пола, а также перегородок моторного отсека.

«Строительство цеха штамповки является важным этапом в развитии предприятия. Реализация проекта позволит повысить уровень локализации, освоить выпуск востребованных кузовных компонентов и создать дополнительные рабочие места. Это значимый шаг в развитии современного высокотехнологичного производства СЗАО „БЕЛДЖИ“», — отмечают на предприятии.

Запуск штамповочного производства запланирован на 2027 год. Новый цех дополнит действующие производственные мощности завода — цеха сварки, окраски и сборки.

Также СЗАО «БЕЛДЖИ» начинает работы по расширению цеха сварки, которое включает строительство нового производственного здания площадью около 9400 кв.м. В новом корпусе будет произведен монтаж дополнительных роботизированных линий, предназначенных для автоматизированного производства кузовных элементов. Технологические мощности будут задействованы для операций по подсборке и вальцовке штампуемых деталей.

Модернизация производства приведет к увеличению количества роботов в 2,5 раза до 150 штук на всем предприятии.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.05.2026
валюта курс
EUR 3.1712
USD 2.7293
RUB 3.8411
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.1660 -0.034
USD 2.7293 -0.018
RUB 3.8411 +0.019
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2850 3.3220
USD 2.7800 2.7990
RUB 3.8100 3.8240
подробнее

Конвертация в банках
на 20.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1850
EUR/RUB 86.2500 87.0000
USD/RUB 72.5000 73.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте