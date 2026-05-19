ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
20.05.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ ПРЕДСТАВИЛИ МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КИБЕРБУЛЛИНГА У ПОДРОСТКОВ


09:28 20.05.2026

Компания МТС, Министерство образования Республики Беларусь и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси презентовали методическое пособие для проведения классных часов по профилактике кибербуллинга.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МТС, пособие поможет педагогам обсуждать с учащимися 5-8 классов возможные угрозы в сети. Материалы разработаны в рамках инициативы #ИнтернетБезБуллинга.

Методическое пособие одобрено ГУО «Академия образования» и рекомендовано для использования в образовательном процессе. Оно создано как инструмент, который помогает говорить с подростками о цифровых рисках понятным языком — без запугивания, но с акцентом на осознанность, эмпатию и ответственность в интернете. Пособие включает сценарии классных часов, практические задания, вопросы для обсуждения. Материалы направлены на формирование у подростков навыков безопасного поведения и культуры уважительного общения в сети

Во время презентации педагог-психолог Республиканского центра психологической помощи Илляна Матвиенко представила основные разделы пособия, рассказала, почему разговор о кибербуллинге важно начинать уже в средней школе и как использовать материалы на классных часах.

«Подростки проводят значительную часть жизни онлайн, и именно там все чаще сталкиваются с конфликтами и травлей. Наша задача — дать педагогам готовые инструменты для разговора о сложных ситуациях, научить подростков распознавать угрозы, выстраивать границы и поддерживать друг друга», — отметили в компании МТС.

Актуальность темы подтверждает статистика МТС и ЮНИСЕФ: согласно опросу 12 тысяч детей из разных регионов Беларуси, более 30% сталкивались с запугиваниями и травлей в интернете. При этом многие не сообщали об этом родителям и не знали, как правильно действовать.

Социальная инициатива #ИнтернетБезБуллинга реализуется с 2021 года. В рамках нее разработана специальная рабочая тетрадь и тесты-тренажеры, обучающие видеоматериалы собрали 300 тысяч просмотров, а TikTok-ролики с инструментами помощи — 7,5 млн. Также по всей стране продолжаются очные лекции с психологами, а для помощи родителям работает специальный чат-бот
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.05.2026
валюта курс
EUR 3.1712
USD 2.7293
RUB 3.8411
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.1660 -0.034
USD 2.7293 -0.018
RUB 3.8411 +0.019
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2850 3.3220
USD 2.7800 2.7990
RUB 3.8100 3.8240
подробнее

Конвертация в банках
на 20.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1850
EUR/RUB 86.2500 87.0000
USD/RUB 72.5000 73.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте