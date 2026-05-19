Компания МТС, Министерство образования Республики Беларусь и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси презентовали методическое пособие для проведения классных часов по профилактике кибербуллинга.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МТС, пособие поможет педагогам обсуждать с учащимися 5-8 классов возможные угрозы в сети. Материалы разработаны в рамках инициативы #ИнтернетБезБуллинга.

Методическое пособие одобрено ГУО «Академия образования» и рекомендовано для использования в образовательном процессе. Оно создано как инструмент, который помогает говорить с подростками о цифровых рисках понятным языком — без запугивания, но с акцентом на осознанность, эмпатию и ответственность в интернете. Пособие включает сценарии классных часов, практические задания, вопросы для обсуждения. Материалы направлены на формирование у подростков навыков безопасного поведения и культуры уважительного общения в сети

Во время презентации педагог-психолог Республиканского центра психологической помощи Илляна Матвиенко представила основные разделы пособия, рассказала, почему разговор о кибербуллинге важно начинать уже в средней школе и как использовать материалы на классных часах.

«Подростки проводят значительную часть жизни онлайн, и именно там все чаще сталкиваются с конфликтами и травлей. Наша задача — дать педагогам готовые инструменты для разговора о сложных ситуациях, научить подростков распознавать угрозы, выстраивать границы и поддерживать друг друга», — отметили в компании МТС.

Актуальность темы подтверждает статистика МТС и ЮНИСЕФ: согласно опросу 12 тысяч детей из разных регионов Беларуси, более 30% сталкивались с запугиваниями и травлей в интернете. При этом многие не сообщали об этом родителям и не знали, как правильно действовать.

Социальная инициатива #ИнтернетБезБуллинга реализуется с 2021 года. В рамках нее разработана специальная рабочая тетрадь и тесты-тренажеры, обучающие видеоматериалы собрали 300 тысяч просмотров, а TikTok-ролики с инструментами помощи — 7,5 млн. Также по всей стране продолжаются очные лекции с психологами, а для помощи родителям работает специальный чат-бот