Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
МОГИЛЕВСКАЯ ТАМОЖНЯ ПРЕСЕКЛА НЕЗАКОННУЮ ТРАНСПОРТИРОВКУ ПАРТИЙ ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
09:22 20.05.2026
При проведении спецмероприятий могилевские таможенники выявили два факта незаконной транспортировки товаров народного потребления российского и иностранного производства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, в первом случае в грузовом отсеке транспортного средства Mercedes перемещалось почти 2 тыс. единиц одежды и обуви. На имеющийся ассортимент у водителя отсутствовали транспортные и грузосопроводительные документы, в том числе международная товарно-транспортная накладная.
Во втором случае водитель транспортного средства Volkswagen Crafter, ввозивший около 3-х тысяч единиц подобных товаров, аналогично не предоставил таможенникам ни одного необходимого для законной транспортировки документа.
Общая стоимость двух партий составила более 225 тыс. белорусских рублей.
Могилевской таможней в отношении белорусских индивидуальных предпринимателей начаты административные процессы по ст. 13.12 КоАП Республики Беларусь, санкция которой предусматривает штраф в размере до 50% от стоимости предметов административных правонарушений.
