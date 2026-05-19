При проведении спецмероприятий могилевские таможенники выявили два факта незаконной транспортировки товаров народного потребления российского и иностранного производства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, в первом случае в грузовом отсеке транспортного средства Mercedes перемещалось почти 2 тыс. единиц одежды и обуви. На имеющийся ассортимент у водителя отсутствовали транспортные и грузосопроводительные документы, в том числе международная товарно-транспортная накладная.

Во втором случае водитель транспортного средства Volkswagen Crafter, ввозивший около 3-х тысяч единиц подобных товаров, аналогично не предоставил таможенникам ни одного необходимого для законной транспортировки документа.

Общая стоимость двух партий составила более 225 тыс. белорусских рублей.

Могилевской таможней в отношении белорусских индивидуальных предпринимателей начаты административные процессы по ст. 13.12 КоАП Республики Беларусь, санкция которой предусматривает штраф в размере до 50% от стоимости предметов административных правонарушений.