|20.05.2026
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ БЫЛО ПОСТРОЕНО 7,6 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР
17:09 19.05.2026
В январе-апреле 2026 г. организациями всех форм собственности Беларуси построено 7,6 тыс. новых квартир.
Как сообщает Национальный статкомитет, введено в эксплуатацию 842,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 241,6 тыс. квадратных метров общей площади, или 28,7% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 125,2 тыс. квадратных метров.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 330,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 39,3% от общего ввода по республике.
