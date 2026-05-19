В январе-апреле 2026 г. организациями всех форм собственности Беларуси построено 7,6 тыс. новых квартир.

Как сообщает Национальный статкомитет, введено в эксплуатацию 842,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 241,6 тыс. квадратных метров общей площади, или 28,7% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 125,2 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 330,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 39,3% от общего ввода по республике.