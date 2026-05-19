Российская аэрокосмическая компания БЮРО 1440 (входит в ИКС Холдинг) договорилась о сотрудничестве с национальным спутниковым оператором Республики Беларусь «Белинтерсат». Соответствующее соглашение стороны подписали в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) – 2026, сообщает пресс-служба БЮРО 1440.

«Белинтерсат» стал партнером российской аэрокосмической компании БЮРО 1440 в задаче организации доступа Беларуси к сервису спутниковой связи на базе российской низкоорбитальной спутниковой группировки. Стороны договорились о тестировании и интеграции сервиса спутниковой широкополосной связи в информационные системы «Белинтерсат». Соглашение также предусматривает возможность создания и расширения партнерской и клиентской сети в Беларуси.

«Глобальное покрытие – одна из ключевых характеристик сервиса спутниковой связи на базе низкоорбитальной группировки БЮРО 1440. Мы поступательно интегрируемся во все сценарии использования, актуальные для России, заключили форвардные контракты с рядом крупнейших российских операторов связи. Соглашение с «Белинтерсат» — первый шаг на пути масштабирования нашего сотрудничества с игроками телеком-рынка на международном уровне», — рассказал заместитель генерального директора по развитию бизнеса и продуктам БЮРО 1440 Дмитрий Агафонов.

«Потребность в цифровых сервисах у людей, живущих в отдаленных районах Беларуси, растет с каждым днем. При этом современные онлайн-ресурсы требуют все более высоких скоростей связи и низких задержек, которые могут быть обеспечены только наземными сетями или низкоорбитальной группировкой. В долгосрочном сценарии совместная работа с БЮРО 1440 позволит сократить цифровое неравенство и даст новый импульс развитию регионов Беларуси. Немаловажно, что сотрудничество с партнерами также поможет в реализации комплексного плана по импортозамещению в критической информационной инфраструктуре, что станет фундаментом развития общего технологического суверенитета», — отметил технический директор «Белинтерсат» Олег Винярский.

БЮРО 1440 — российская аэрокосмическая компания (входит в ИКС Холдинг), разработчик и оператор отечественной спутниковой группировки для высокоскоростной передачи данных с глобальным покрытием.

За 5 лет компания прошла путь от идеи до вывода на орбиту первых серийных спутников собственной разработки. 23 марта 2026 года стартовало развертывание группировки для оказания сервиса спутниковой связи клиентам. До конца года будет проведена серия локальных тестов и подключений сервиса связи.

«Белинтерсат» — Национальная система спутниковой связи и вещания Республики Беларусь (НСССиВ), созданная для предоставления телекоммуникационных услуг на международном уровне. Ее основу составляют белорусский геостационарный спутник «Белинтерсат-1» (транспондеры работают в С и Ku-диапазонах) и высокотехнологичный наземный комплекс управления в Минской области. НСССиВ предоставляет широкий спектр современных спутниковых услуг в Европе, Африке, Азии.

На протяжении 10 лет проект обеспечивает полную независимость Беларуси в сфере спутникового вещания и передачи данных, работая в коммерческих целях как на внутреннем, так и на зарубежных рынках.