20.05.2026   
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

СЕРВИС СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ БЮРО 1440 СТАНЕТ ДОСТУПЕН В БЕЛАРУСИ


17:06 19.05.2026

Российская аэрокосмическая компания БЮРО 1440 (входит в ИКС Холдинг) договорилась о сотрудничестве с национальным спутниковым оператором Республики Беларусь «Белинтерсат». Соответствующее соглашение стороны подписали в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) – 2026, сообщает пресс-служба БЮРО 1440.

«Белинтерсат» стал партнером российской аэрокосмической компании БЮРО 1440 в задаче организации доступа Беларуси к сервису спутниковой связи на базе российской низкоорбитальной спутниковой группировки. Стороны договорились о тестировании и интеграции сервиса спутниковой широкополосной связи в информационные системы «Белинтерсат». Соглашение также предусматривает возможность создания и расширения партнерской и клиентской сети в Беларуси.

«Глобальное покрытие – одна из ключевых характеристик сервиса спутниковой связи на базе низкоорбитальной группировки БЮРО 1440. Мы поступательно интегрируемся во все сценарии использования, актуальные для России, заключили форвардные контракты с рядом крупнейших российских операторов связи. Соглашение с «Белинтерсат» — первый шаг на пути масштабирования нашего сотрудничества с игроками телеком-рынка на международном уровне», — рассказал заместитель генерального директора по развитию бизнеса и продуктам БЮРО 1440 Дмитрий Агафонов.

«Потребность в цифровых сервисах у людей, живущих в отдаленных районах Беларуси, растет с каждым днем. При этом современные онлайн-ресурсы требуют все более высоких скоростей связи и низких задержек, которые могут быть обеспечены только наземными сетями или низкоорбитальной группировкой. В долгосрочном сценарии совместная работа с БЮРО 1440 позволит сократить цифровое неравенство и даст новый импульс развитию регионов Беларуси. Немаловажно, что сотрудничество с партнерами также поможет в реализации комплексного плана по импортозамещению в критической информационной инфраструктуре, что станет фундаментом развития общего технологического суверенитета», — отметил технический директор «Белинтерсат» Олег Винярский.

БЮРО 1440 — российская аэрокосмическая компания (входит в ИКС Холдинг), разработчик и оператор отечественной спутниковой группировки для высокоскоростной передачи данных с глобальным покрытием.

За 5 лет компания прошла путь от идеи до вывода на орбиту первых серийных спутников собственной разработки. 23 марта 2026 года стартовало развертывание группировки для оказания сервиса спутниковой связи клиентам. До конца года будет проведена серия локальных тестов и подключений сервиса связи.

«Белинтерсат» — Национальная система спутниковой связи и вещания Республики Беларусь (НСССиВ), созданная для предоставления телекоммуникационных услуг на международном уровне. Ее основу составляют белорусский геостационарный спутник «Белинтерсат-1» (транспондеры работают в С и Ku-диапазонах) и высокотехнологичный наземный комплекс управления в Минской области. НСССиВ предоставляет широкий спектр современных спутниковых услуг в Европе, Африке, Азии.

На протяжении 10 лет проект обеспечивает полную независимость Беларуси в сфере спутникового вещания и передачи данных, работая в коммерческих целях как на внутреннем, так и на зарубежных рынках.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.05.2026
валюта курс
EUR 3.1712
USD 2.7293
RUB 3.8411
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.1660 -0.034
USD 2.7293 -0.018
RUB 3.8411 +0.019
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3260 3.3350
USD 2.8000 2.8050
RUB 3.8030 3.8100
подробнее

Конвертация в банках
на 19.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1800 1.1830
EUR/RUB 87.2000 87.6900
USD/RUB 73.5000 73.8900
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
