ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
20.05.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МАРТ УТОЧНИЛ ЦЕНУ НА ГАЗ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ НАСЕЛЕНИЮ В БАЛЛОНАХ


15:48 19.05.2026

Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 7 мая 2026 г. № 29, в частности, скорректирована цена на газ сжиженный, реализуемый населению в баллонах.

Как сообщает Национальный правовой портал, цена за 1 кг газа для заправки газовых баллонов объемом 1 л (0,4 кг), 5 л (2,0 кг), 12 л (5,0 кг), 27 л (11,4 кг) составит 1 рубль 73 копейки (на сегодняшний день – 1 рубль 62 копейки).

Также документом предусмотрено установление тарифа на услугу по транспортировке природного газа по системе распределительных трубопроводов республиканских унитарных предприятий «Брестоблгаз», «Витебскоблгаз», «Гомельоблгаз», «Гроднооблгаз», «Минскоблгаз», «Мингаз», «Могилевоблгаз» в размере 25 рублей 11 копеек за 1000 куб. м.

Ряд ведомственных постановлений признается утратившим силу, в том числе от 30 сентября 2016 г. № 31 «О тарифе на услугу по транспортировке природного газа по системе распределительных трубопроводов», от 10 ноября 2016 г. № 36 «О цене на газ сжиженный, реализуемый населению в баллонах» и др.

Постановление № 29 вступает в силу после его официального опубликования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.05.2026
валюта курс
EUR 3.1712
USD 2.7293
RUB 3.8411
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.1660 -0.034
USD 2.7293 -0.018
RUB 3.8411 +0.019
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3260 3.3350
USD 2.8000 2.8050
RUB 3.8030 3.8100
подробнее

Конвертация в банках
на 19.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1800 1.1830
EUR/RUB 87.2000 87.6900
USD/RUB 73.5000 73.8900
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте