Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 7 мая 2026 г. № 29, в частности, скорректирована цена на газ сжиженный, реализуемый населению в баллонах.

Как сообщает Национальный правовой портал, цена за 1 кг газа для заправки газовых баллонов объемом 1 л (0,4 кг), 5 л (2,0 кг), 12 л (5,0 кг), 27 л (11,4 кг) составит 1 рубль 73 копейки (на сегодняшний день – 1 рубль 62 копейки).

Также документом предусмотрено установление тарифа на услугу по транспортировке природного газа по системе распределительных трубопроводов республиканских унитарных предприятий «Брестоблгаз», «Витебскоблгаз», «Гомельоблгаз», «Гроднооблгаз», «Минскоблгаз», «Мингаз», «Могилевоблгаз» в размере 25 рублей 11 копеек за 1000 куб. м.

Ряд ведомственных постановлений признается утратившим силу, в том числе от 30 сентября 2016 г. № 31 «О тарифе на услугу по транспортировке природного газа по системе распределительных трубопроводов», от 10 ноября 2016 г. № 36 «О цене на газ сжиженный, реализуемый населению в баллонах» и др.

Постановление № 29 вступает в силу после его официального опубликования.