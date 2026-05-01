Президиум Совета Министров принял решение о проведении Национального конкурса "Вобраз Беларусі. Позірк і адкрыццё".

Как сообщает пресс-служба Правительства, конкурс нацелен на определение лучшего логотипа, слогана и концепции туристического символа Беларуси.

Организацию и проведение конкурса поручено обеспечить Национальному агентству по туризму совместно с партнерами.

Мероприятие состоится в июне-августе 2026 года в открытом формате. Каждый гражданин может принять участие в конкурсе и попытаться стать автором туристического символа Беларуси. По результатам представленных работ будут определены победители, которые получат денежное вознаграждение.

Конкурс "Вобраз Беларусі. Позірк і адкрыццё" является важным шагом в реализации мероприятий, предусмотренных Государственной программой "Туризм" на 2026-2030 годы. Его цель - формирование сильного, узнаваемого и конкурентоспособного образа страны. Единый визуальный символ станет ключевым инструментом продвижения национального туристического продукта на международных рынках, маркером качества и стандарта белорусского сервиса, поможет каждому туристу идентифицировать Беларусь как страну, полную открытий и комфорта.

Подробная информация об условиях, сроках подачи заявок и требованиях к работам будет размещена на официальном сайте Национального агентства по туризму в ближайшее время.