19.05.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ПРОМПРОИЗВОДСТВО БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ СОКРАТИЛОСЬ НА 2,5%


14:36 19.05.2026

В январе-апреле 2026 г. объем промышленного производства Беларуси в текущих ценах составил 70 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 97,5% к уровню января – апреля 2025 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статкомитете, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 2,4% в обрабатывающей промышленности уменьшился на 4,6%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом вырос на 8,7%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений увеличился на 0,6%.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.05.2026
валюта курс
EUR 3.1712
USD 2.7293
RUB 3.8411
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.1660 -0.034
USD 2.7293 -0.018
RUB 3.8411 +0.019
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3260 3.3350
USD 2.8000 2.8050
RUB 3.8030 3.8100
подробнее

Конвертация в банках
на 19.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1800 1.1830
EUR/RUB 87.2000 87.6900
USD/RUB 73.5000 73.8900
подробнее
