В январе-апреле 2026 г. объем промышленного производства Беларуси в текущих ценах составил 70 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 97,5% к уровню января – апреля 2025 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статкомитете, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 2,4% в обрабатывающей промышленности уменьшился на 4,6%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом вырос на 8,7%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений увеличился на 0,6%.