В рамках 31-го Международного медицинского форума «Здравоохранение Беларуси - 2026» Республиканским союзом промышленников и предпринимателей, государственным учреждением «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» при поддержке Министерства здравоохранения организован круглый стол на тему: «Внедрение элементов концепции снижения вреда в работу первичного медицинского звена».

Цель мероприятия - рассмотрение и развитие практик интеграции принципов минимизации вреда в работу первичного уровня медицинской помощи. Вовлечение в дискуссию специалистов научного сообщества, представителей системы здравоохранения и работодателей позволяет выстраивать комплексный подход к профилактике факторов риска — как в медицинской среде, так и в рабочих коллективах, где во многом формируются ежедневные модели поведения человека.

Основной темой обсуждения стали современные подходы к профилактике неинфекционных заболеваний и возможности внедрения элементов концепции снижения вреда в деятельность первичного звена здравоохранения. Участники отметили, что хронические неинфекционные заболевания – сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, хронические болезни легких, сахарный диабет – продолжают оставаться одной из ключевых причин смертности и формируют основную нагрузку на систему здравоохранения.

Особое внимание в ходе круглого стола было уделено вопросам управления поведенческими факторами риска, такими как табакокурение, избыточное употребление алкоголя, низкая физическая активность, нерациональное питание, избыток соли и сахара в рационе, которые зачастую невозможно устранить сразу и полностью. Тем не менее даже уменьшение степени их воздействия либо переход на менее вредные альтернативы способны дать значимый медицинский и социальный эффект.

Будущее профилактики неинфекционных заболеваний (НИЗ) видится в тесном партнерстве между государством, медицинским звеном и бизнесом. Основная цель на ближайшие годы — переход от лечения последствий к активному управлению рисками. Личная ответственность каждого работника в сочетании с поддержкой со стороны общества и работодателя является ключом к снижению бремени хронических заболеваний в Беларуси.

Алексей Александров, главный врач учреждения здравоохранения «Минский областной клинический центр «Психология-наркология», к.м.н., доцент рассказал о мерах воздействия на потребление алкоголя.

Согласно статистическим данным, уровень потребления алкоголя в Беларуси остается высоким и превышает порог в 8 литров, установленный ВОЗ. Основу структуры потребления составляют крепкие спиртные напитки и дешевые вина. Такое положение дел наносит значительный урон государству: ежегодный экономический ущерб оценивается примерно в 4,5 миллиарда долларов, при этом каждый рубль дохода от продажи спиртного приносит от 10 до 20 рублей убытка. Исследования показывают, что именно доминирование крепкого алкоголя в рационе населения напрямую связано с ростом смертности и потерей лет здоровой жизни.

В качестве основного инструмента предлагается прагматичный подход, направленный на минимизацию негативных последствий, даже если человек не готов полностью отказаться от алкоголя.

Главный врач учреждения здравоохранения «Минский областной клинический центр «Психология-наркология», к.м.н. А. А. Александров отметил: «Исследования показывают: изменение структуры потребления и снижение интенсивности наиболее опасных поведенческих факторов риска позволяют существенно сократить преждевременную смертность и нагрузку на систему здравоохранения. Именно поэтому важно внедрять современные, научно обоснованные подходы к профилактике на уровне государственной политики и первичного звена».

Дмитрий Рузанов, заместитель директора по научной работе ГУ «Республиканский научно-практический центр пульмонологии и фтизиатрии», профессор кафедры кардиологии и внутренних болезней УО «Белорусский государственный медицинский университет» представил доклад «Факторы риска неинфекционных заболеваний: на что мы можем повлиять?»

Докладчик начал с констатации глобальной и национальной проблемы: неинфекционные заболевания (НИЗ) - сердечно-сосудистые, онкологические, хронические респираторные болезни и диабет - составляют около 80% смертности в Беларуси и мире. Главными поведенческими факторами риска остаются табакокурение, злоупотребление алкоголем, чрезмерное потребление соли и сахара. Белорусы потребляют значительно больше рекомендованных норм соли и сахара. При том, что рост заболеваемости диабетом и ССЗ достигает критических цифр, в стране по-прежнему дискутируют о нормах потребления. Сложная ситуация и с алкоголем: мы по-прежнему далеки от идеальной модели потребления, разработанной ВОЗ, с превалированием пива и вина, а не крепких напитков.

В качестве причин – почему не получается существенно повлиять на риски НИЗ - наряду с психологическими и поведенческими барьерами самих пациентов признается недостаток поддержки со стороны системы здравоохранения и акцент на лечение, а не на профилактику. Рузанов отметил ограниченность традиционного подхода «полного отказа» и тотальных запретов. Несмотря на все усилия, многие люди с устойчивыми вредными привычками не способны или не готовы полностью отказаться от них. Поэтому необходим прагматичный, научно обоснованный дополнительный инструмент - Концепция снижения вреда.

Основная идея КСВ заключается в том, чтобы уменьшать негативные последствия факторов риска даже при неполном отказе от них. Это достигается путём стимулирования перехода на менее вредные альтернативы. Подход строится на принципах прагматизма, уважения к человеческому выбору, фокусе именно на снижении вреда (а не только объёма потребления) и строгой доказательной базе.

Значительное внимание спикер уделил табакокурению, как одному из ведущих модифицируемых факторов риска неинфекционных заболеваний в Беларуси. Наука существенно продвинулась в понимании механизмов воздействия табачного дыма на организм - нет тех систем и органов, на которые бы табачный дым не оказывал негативного воздействия. По его словам, цель по доведению процента курящего населения до 24%, к сожалению, очень далека.

«Профилактика всегда эффективнее и дешевле лечения уже сформировавшихся заболеваний. Но для достижения результата недостаточно просто говорить пациенту о вреде тех или иных привычек – необходимо сопровождать человека, помогать ему снижать риски и формировать более здоровые модели поведения», – отметил в своем докладе заместитель директора по научной работе ГУ «Республиканский научно-практический центр пульмонологии и фтизиатрии», кандидат медицинских наук, доцент Д.Ю. Рузанов.