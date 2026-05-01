БЕЛАВИА ВОЗОБНОВЛЯЕТ ПРЯМЫЕ АВИАРЕЙСЫ ИЗ МИНСКА В МУРМАНСК


12:27 19.05.2026

Авиакомпания «Белавиа» с 28 мая возвращает в расписание прямые регулярные рейсы по маршруту Минск - Мурманск - Минск. Об этом сообщает Telegram-канал национального авиаперевозчика.

Полеты на популярном летнем направлении будут выполняться еженедельно по четвергам. Согласно утвержденному графику, вылет из Национального аэропорта Минск запланирован на 14:40 с прибытием в Мурманск в 17:25. В обратный рейс из российского региона самолет отправится в 18:25 и приземлится в белорусской столице в 21:05.Запуск программы приурочен к началу отпускного сезона, когда в Арктике наступает полярный день. Путешественники смогут увидеть зеленые сопки заполярного круга вместо привычных снежных пейзажей.

Минимальная стоимость перелета в обе стороны по тарифу «Лайт» составляет 677 белорусских рублей. Билеты уже доступны для бронирования на официальном сайте и в агентствах авиаперевозчика.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.05.2026
валюта курс
EUR 3.1712
USD 2.7293
RUB 3.8411
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.1660 -0.034
USD 2.7293 -0.018
RUB 3.8411 +0.019
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3260 3.3350
USD 2.8000 2.8050
RUB 3.8030 3.8100
подробнее

Конвертация в банках
на 19.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1800 1.1830
EUR/RUB 87.2000 87.6900
USD/RUB 73.5000 73.8900
подробнее
