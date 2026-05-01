|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.05.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
БЕЛАВИА ВОЗОБНОВЛЯЕТ ПРЯМЫЕ АВИАРЕЙСЫ ИЗ МИНСКА В МУРМАНСК
12:27 19.05.2026
Авиакомпания «Белавиа» с 28 мая возвращает в расписание прямые регулярные рейсы по маршруту Минск - Мурманск - Минск. Об этом сообщает Telegram-канал национального авиаперевозчика.
Полеты на популярном летнем направлении будут выполняться еженедельно по четвергам. Согласно утвержденному графику, вылет из Национального аэропорта Минск запланирован на 14:40 с прибытием в Мурманск в 17:25. В обратный рейс из российского региона самолет отправится в 18:25 и приземлится в белорусской столице в 21:05.Запуск программы приурочен к началу отпускного сезона, когда в Арктике наступает полярный день. Путешественники смогут увидеть зеленые сопки заполярного круга вместо привычных снежных пейзажей.
Минимальная стоимость перелета в обе стороны по тарифу «Лайт» составляет 677 белорусских рублей. Билеты уже доступны для бронирования на официальном сайте и в агентствах авиаперевозчика.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.05.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 19.05.2026
Курсы в банках
на 19.05.2026
Конвертация в банках
на 19.05.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте