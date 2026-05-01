Авиакомпания «Белавиа» с 28 мая возвращает в расписание прямые регулярные рейсы по маршруту Минск - Мурманск - Минск. Об этом сообщает Telegram-канал национального авиаперевозчика.

Полеты на популярном летнем направлении будут выполняться еженедельно по четвергам. Согласно утвержденному графику, вылет из Национального аэропорта Минск запланирован на 14:40 с прибытием в Мурманск в 17:25. В обратный рейс из российского региона самолет отправится в 18:25 и приземлится в белорусской столице в 21:05.Запуск программы приурочен к началу отпускного сезона, когда в Арктике наступает полярный день. Путешественники смогут увидеть зеленые сопки заполярного круга вместо привычных снежных пейзажей.

Минимальная стоимость перелета в обе стороны по тарифу «Лайт» составляет 677 белорусских рублей. Билеты уже доступны для бронирования на официальном сайте и в агентствах авиаперевозчика.