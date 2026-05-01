Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 6,2%
11:53 19.05.2026
Розничный товарооборот в Беларуси в январе-апреле 2025 г. составил 34,7 млрд. рублей, или 106,2% в сопоставимых ценах к уровню января-апреля 2025 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 31,8 рубля против 28,5 рубля за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 96,2% розничного товарооборота республики, в январе – апреле 2026 г. составил 33,4 млрд. рублей, или 106,6% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Оптовый товарооборот в январе – апреле 2026 г. составил 58,3 млрд. рублей, или 98% в сопоставимых ценах к уровню января – апреля 2025 г.
Товарооборот общественного питания в январе – апреле 2026 г. составил 2,4 млрд. рублей, или 99,4% в сопоставимых ценах к уровню января – апреля 2025 г.
