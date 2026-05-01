Розничный товарооборот в Беларуси в январе-апреле 2025 г. составил 34,7 млрд. рублей, или 106,2% в сопоставимых ценах к уровню января-апреля 2025 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 31,8 рубля против 28,5 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 96,2% розничного товарооборота республики, в январе – апреле 2026 г. составил 33,4 млрд. рублей, или 106,6% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе – апреле 2026 г. составил 58,3 млрд. рублей, или 98% в сопоставимых ценах к уровню января – апреля 2025 г.

Товарооборот общественного питания в январе – апреле 2026 г. составил 2,4 млрд. рублей, или 99,4% в сопоставимых ценах к уровню января – апреля 2025 г.