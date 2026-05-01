19.05.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МТЗ ОБНОВИЛ БОЛЕЕ 80 ЕДИНИЦ ОБОРУДОВАНИЯ В 2025 ГОДУ


11:25 19.05.2026

В 2025 году на Минском тракторном заводе закуплено и введено в эксплуатацию более 80 единиц технологического оборудования. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал начальник бюро управления главного механика ОАО «МТЗ» Василий Быков.

«За прошедший год обновлено более 30 единиц металлообрабатывающего оборудования. В частности, введено в эксплуатацию зубообрабатывающее оборудование производства ОАО «ВИСТАН», вертикальные обрабатывающие центры с ЧПУ белорусско-китайского производства RONTEK, горизонтальные обрабатывающие центры с ЧПУ китайских производителей. Особое внимание уделено переоснащению подъемно-транспортного парка техники — это около 30 новых кранов и талей. Также обновлено 25 единиц кузнечно-прессового оборудования», — сообщил Василий Быков.

Напомним, что в механическом цехе № 1 ведутся работы по созданию современного участка, состоящего из горизонтальных обрабатывающих центров с ЧПУ. Оборудование будет использоваться для обработки корпусов коробки перемены передач и муфты сцепления серийных тракторов BELARUS. Кроме того, на площадях цеха специального инструмента и технологической оснастки организуется участок для обработки корпусных деталей энергонасыщенных моделей. Там монтируются три горизонтальных обрабатывающих центра с ЧПУ.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.05.2026
валюта курс
EUR 3.1712
USD 2.7293
RUB 3.8411
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.1660 -0.034
USD 2.7293 -0.018
RUB 3.8411 +0.019
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3260 3.3350
USD 2.8000 2.8050
RUB 3.8030 3.8100
подробнее

Конвертация в банках
на 19.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1800 1.1830
EUR/RUB 87.2000 87.6900
USD/RUB 73.5000 73.8900
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
