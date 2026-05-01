19.05.2026
Экономика РБ
МТЗ ОБНОВИЛ БОЛЕЕ 80 ЕДИНИЦ ОБОРУДОВАНИЯ В 2025 ГОДУ
11:25 19.05.2026
В 2025 году на Минском тракторном заводе закуплено и введено в эксплуатацию более 80 единиц технологического оборудования. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал начальник бюро управления главного механика ОАО «МТЗ» Василий Быков.
«За прошедший год обновлено более 30 единиц металлообрабатывающего оборудования. В частности, введено в эксплуатацию зубообрабатывающее оборудование производства ОАО «ВИСТАН», вертикальные обрабатывающие центры с ЧПУ белорусско-китайского производства RONTEK, горизонтальные обрабатывающие центры с ЧПУ китайских производителей. Особое внимание уделено переоснащению подъемно-транспортного парка техники — это около 30 новых кранов и талей. Также обновлено 25 единиц кузнечно-прессового оборудования», — сообщил Василий Быков.
Напомним, что в механическом цехе № 1 ведутся работы по созданию современного участка, состоящего из горизонтальных обрабатывающих центров с ЧПУ. Оборудование будет использоваться для обработки корпусов коробки перемены передач и муфты сцепления серийных тракторов BELARUS. Кроме того, на площадях цеха специального инструмента и технологической оснастки организуется участок для обработки корпусных деталей энергонасыщенных моделей. Там монтируются три горизонтальных обрабатывающих центра с ЧПУ.
